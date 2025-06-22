Рецензия на фильм «28 лет спустя» / 28 Years Later

19 июня в кинотеатрах дебютировал постапокалиптический фильм ужасов «28 дней спустя» — третья часть зомби-серии, начатой режиссером Дэнни Бойлом и сценаристом Алексом Гарлендом в «28 днях спустя» (2002) и продолженной испанцем Хуаном Карлосом Фреснадильо в «28 неделях спустя» (2007). К франшизе вернулись создатели оригинального фильма, впрочем, тамошний исполнитель главной роли Киллиан Мерфи ограничился функциями исполнительного продюсера. Почему триквел можно считать в определенных аспектах фильмом выдающимся, который все равно вызывает неоднозначные эмоции — рассказываем в обзоре.

Плюсы: попытка посмотреть на зомби-хоррор под другим углом; первые 40 минут точно понравятся давним поклонникам жанра, пока ужасы не уступают место драме; по форме это выдающееся кино, в узнаваемом стиле Дэнни Бойла; хороший актерский состав и неплохая работа от юного Альфи Уильямса; Минусы: к содержанию в целом и отдельным эпизодам в частности возникают справедливые вопросы относительно логики и адекватности показанного; заложенные авторами смыслы не цепляют; поклонникам жанра вряд ли нужна местная драма; имеющиеся три акта будто существуют в разных фильмах; финальная сцена-клифхенгер — вообще какой-то кринж; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«28 лет спустя» / 28 Years Later

Жанр постапокалиптическая драма, зомби-horror

режиссёр Дэнни Бойл

В ролях Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер, Рэйф Файнс, Альфи Уильямс, Эдвин Райдинг

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Прошло 28 лет с того момента, как худощавый велокурьер Джим проснулся в лондонской больнице и, озадаченный, пошел бродить по безлюдным улицам английской столицы. Сейчас человечество живет нормальной обычной жизнью, ведь в континентальной Европе вирус ярости удалось побороть, чего не скажешь об изолированной от цивилизованного мира р̶о̶с̶с̶и̶и̶ Великобритании, где преспокойно разгуливают зомбифицированные, вымазанные в грязи оборванцы и царит суровый постапокалипсис.

Среди всей этой суровости расположилось отдаленное островное поселение, объединенное с материком единственной дорогой через водное пространство. Молодой крепкий мужчина Джейми и его 12-летний сын Карл, простите, Спайк планируют пересечь эту тропу, чтобы осуществить причудливый обряд инициации мелкого, который должен прикончить несколько инфицированных в полевых условиях. Тем временем мать мальчика Айла страдает таинственной болезнью и прикована к постели. Спайк искренне верит, что ее можно вылечить, поэтому готов отдать несчастной последний кусок бекона, чтобы это произошло.

В 2002 году британцы Дэнни Бойл и Алекс Гарленд как минимум сильно поспособствовали тому, чтобы изрядно прогнивший жанр зомби-хоррора буквально восстал из мертвых. Наряду со сдержанным успехом «Обители зла» Пола У.С. Андерсона, вышедшей в том же году, стало понятно, что пациент скорее жив, чем мертв, а ожившие трупы, охочие до человеческой плоти, интересны массовому зрителю.

Чуть позже ленты, посвященные зомби-тематике, посыпались, как праздничное конфетти — вспоминаем отличный римейк «Рассвета мертвецов» (2004) Зака Снайдера, научно-фантастический «Doom» (2005), комедийные «Зомби по имени Шон» (2004) от тех же британцев Эдгара Райта и Саймона Пегга, «Добро пожаловать в Зомбиленд» (2009) и т.д. Даже сам «законодатель моды» Джордж Ромеро вернулся к истокам и выдал «Землю мертвых» (2005) — четвертый фильм своей культовой мертвецкой саги. Стоит ли лишний раз напоминать о помощнике шерифа Рике Граймсе, который очнулся в больнице уже в разгар эпидемии ну прямо как мерфиевский Джим.

Сиквелом «28 недель спустя» занимались совсем другие люди, и не скажешь, что результат был провальный (а с финансовой точки зрения так и вообще — успех), однако надолго задержаться в памяти зрителей этой ленте было не суждено. Поэтому возвращение к франшизе Дэнни Бойла и Алекса Гарленда, который за эти годы и сам успел квалифицироваться в режиссера, причем очень, очень неплохого, выглядело обнадеживающе.

Несмотря на то, что поначалу «28 лет спустя» выглядит чрезвычайно мощно, в итоге картина вызывает крайне неоднозначные чувства.

Начинается история с хорошо знакомого многим зрителям тропа «ребенок и взрослый разгуливают посреди зомби-апокалипсиса», то есть вполне в духе первого сезона «Одних из нас». А еще нечто подобное было и в первом сезоне «Дэрила Диксона» — сейчас это выглядит не иначе как новый жанровый тренд.

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Надо сказать, что это лучшая часть фильма с позиции чистого жанра. Весь отрезок пропитан необходимым градусом напряжения и саспенсом, которые достигают апогея в невероятной кульминации прогулки отца и сына, подкрепленной выразительным аудиовизуальным контрапунктом (очевидно, это один из самых любимых приемов Бойла — чего стоит разбрызганная по экрану телевизора кровь, где показывают «Телепузиков»).

Для тех зрителей, кто ждал напряженного или хотя бы адекватного зомби-выживастика, пусть в фирменном бойловском стиле, где зараженные — не главный антагонист, на этом моменте просмотр лучше завершать. То, что сценаристы прописали Спайку вопиюще глупый и нелогичный поступок еще можно понять, все-таки он — всего лишь ребенок, которому такие вещи присущи. А вот дальше реалистичность и логика происходящего на экране не выдерживают никакой критики.

Проблема в том, что наряду с вышеупомянутым авторским почерком (съемки на айфон, динамические пролеты камеры, динамичный монтаж, необычные ракурсы, причудливый саундтрек и т.д.) существует попытка поговорить о всепоглощающем равнодушии (к тяжелобольной Айле, к вышедшей из ЕС Великобритании, к комфорту зрителя?), помноженная на очередную сентиментальную историю о взрослении и способности принятия неотвратимого как следствие. А эти серьезные разговоры, давайте откровенно, плохо уживаются с подвешенными вверх ногами телами, вдохновенно вырванными позвоночниками, будто здесь орудуют не инфицированные, а Яутжа, и повсеместными пенисами зомби «на стероидах», которым позавидовал бы и лысый из Brazzers.

Среди прочих запоминается сцена родов инфицированной (снова привет тебе, Зак Снайдер) и знакомство со шведским солдатом НАТО Эриком, который прибыл сюда из привычного нам мира — этот интересный фактор создатели позволяют себе обыграть с юмором.

По доброй традиции Бойл и Гарленд пытаются если не переосмыслить, то хотя бы презентовать кровавый жанр на свой лад, причем делают это дерзко и смело. Но возможно ли провернуть такой трюк с тем, что взгляду под другим углом поддается с трудом в принципе — вопрос открытый. Для одних фильм может показаться настоящим жанровым откровением. Других будет от него отворачивать, как Спайка от вони гнили. И понять можно обе позиции.

Форма у Бойла все же превалирует над содержанием. Или скорее над способностью адекватно его донести. Если датированная 1915 годом, жуткая аудиозапись стихотворения «Сапоги» Редьярда Киплинга (она звучала еще в трейлере), неожиданные вставки «Генриха V» (1944) Лоуренса Оливье или устрашающий зараженный на фоне залитой солнцем, цветущей поляны действительно производят впечатление, то сомнительные похождения главных героев или импровизированный, удивительно ловко возведенный местным врачом костяной храм (это подзаголовок следующей части, которую снимали параллельно) не срабатывают. К финалу легко прийти к мысли, что ваш мозг только что будто изнасиловали.

Обычно кино, которое апеллирует к интеллектуальности, стремится быть глотком свежего воздуха и в обертке одного жанра, в нашем случае кровавой постапокалиптики, тяготеет к другому, то есть к драме, очень нравится критикам. І впечатляющий рейтинг на Rotten Tomatoes является ярким тому подтверждением. Однако порой стоит думать и о рядовом зрителе, когда в сюжете об агрессивных уродах уместной будет, как ни странно, ожесточенная борьба с агрессивными уродами, а не очередная ужасно печальная трагедия, которых хватает и в реальной жизни.