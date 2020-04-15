ТОП-10 популярных видеокарт на hotline.ua





Выбор видеокарты – самый ответственный и трепетный момент при сборке игровой системы. Графический адаптер во многом определяет возможности платформы по части количества столь желанных fps. Всегда хочется получить максимальную производительность, но выбор приходится делать с учетом бюджета на покупку. Давайте посмотрим, каким видеокартам отдавали предпочтение пользователи сервиса hotline.ua. Рейтинг популярности устройств динамически изменяется в зависимости от интереса посетителей каталога. Какие же модели чаще других привлекали внимание в середине весны?

На первом месте в рейтинге популярности оказалась модель из серии Radeon RX 580 8 ГБ. Пусть это и оказалось сюрпризом, но в целом было ожидаемо, учитывая удивительное соотношение цена/производительность, которое сейчас в целом предлагают пусть возрастные, но еще вполне актуальные устройства на базе чипов Polaris 20. Видеокарты линеек Radeon RX 570/580 мы без опаски рекомендуем для игровых систем начального уровня, причем именно в вариантах с 8 ГБ памяти на борту. Адаптерам этих серий уже порядка трех лет, но за прошедшее время они благополучно спустились со среднего в начальный класс и пока еще присутствуют на рынке в достаточных количествах.

Как видим, потенциальных владельцев не пугает слегка повышенный заявленный TDP в 185 Вт. В этом классе все же приоритет у производительности. Модель от Sapphire из линейки Pulse имеет лаконичных двухслотовый дизайн, достаточно эффективную систему охлаждения и слегка повышенную штатную частоту GPU. Буфер объемом 8 ГБ позволяет не переживать о недостатке памяти. Такого объема точно хватит для всех режимов, в которых Radeon RX 580 в принципе способна обеспечить приличные показатели кадров/c.

На второй позиции оказалась одна из моделей из достаточно свежей серии GeForce GTX 1660 SUPER. Ускоренная линейка в целом весьма удачна, несмотря на то, что модернизация базовой GeForce GTX 1660 довольно легко далась NVIDIA. Разработчикам оказалось достаточно заменить GDDR5 на GDDR6 c повышенной пропускной способностью и производительность Super-версии повысилась на ~15%. А если учесть, что разработчик попросил за такую прибавку порядка $10, неудивителен повышенный интерес к версиям с памятью нового стандарта.

Модель от GIGABYTE с трехвентиляторной системой охлаждения длиной 280 мм выглядит этаким гигантом. Особенно учитывая тепловой пакет видеокарты в 125 Вт. Однако эффективность кулера никогда лишней не бывает. И если в целом монстроузная конструкция не смущает габаритами и помещается в корпусе, то почему бы и нет. Помимо внушительный размеров видеокарта получила заводской разгон процессора. Вместо рекомендованных 1785 МГц, значение среднего ускорения повышено до 1860 МГц. Для подключения дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъем (с запасом), а систему рекомендуется оснащать БП мощностью от 450 Вт.

Хотя GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER GAMING OC 6G отнюдь не самая доступная модель в линейке, очевидно уже в этом классе покупатели готовы доплачивать за такие дополнительные опции как улучшенный кулер, подсветка, гибридный режим работы СО.

После запуска видеокарт Radeon RX 5700/5700 XT компании AMD удалось основательно поправить свое положение на графическом рынке. Адаптеры на чипах Navi 10 позволили производителю вернуться в системные блоки требовательных любителей поиграть. Старшая модель способна потягаться с GeForce RTX 2070 и в отдельных ситуациях даже Super-модификацией этой серии.

По совокупности характеристик Sapphire Radeon RX 5700 XT NITRO+ является одной из лучших моделей линейки с хорошей аппаратной платформой и эффективной системой охлаждения. Она уже в штатном режиме получила рабочие частоты, которых зачастую удается достичь после дополнительного разгона. Пиковое ускорение задано на уровне 2010 МГц, вместо рекомендованных 1905 МГц.

Особый интерес именно к этой модели разрушает сложившийся стереотип о том, что решения AMD часто выбирают те, кто хочет получить альтернативу за меньшие деньги. Sapphire Radeon RX 5700 XT NITRO+ – одна из наиболее дорогостоящих адаптеров серии Radeon RX 5700 XT, а потому ее популярность скорее говорит об осознанной покупке. И это точно не возможность сэкономить.

Еще одна ожидаемая «гостья» в топе популярности – GeForce RTX 2070 SUPER. После апгрейда с заменой процессора TU106 на TU104, наращивания количества вычислительных блоков и штатным повышением частот, видеокарты линейки по производительности вплотную приблизились к результатам GeForce RTX 2080, но при этом стоят заметно дешевле. Появление GeForce RTX 2070 SUPER стало приятным сюрпризом для тех кто присматривался к старшим моделям семейства RTX, рассчитывая поиграться в том числе и с трассировкой лучей.

Любопытно, что на гребне волны пользовательского интереса оказалась модель MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO. Очень крупный адаптер с огромным трехвентиляторным кулером, отличной аппаратной платформой и эффектной подсветкой. В свое время у нас была возможность оценить потенциал этой модели и она оставила самые приятные впечатления. Производительная, бесшумная в покое и очень тихая под нагрузкой. С приятной управляемой подсветкой. Посетовать можно разве что на относительно высокую цену и немалые габариты. Но, как видим, эти особенности не всегда принципиальны для потенциальных покупателей таких моделей.

Мы не сомневались в том, что представительница линейки GeForce GTX 1650 SUPER также окажется в TOP-10 популярных видеокарт. По результатам Super-волны, прокатившейся почти по всему ассортименту NVIDIA, именно ускорение GeForce GTX 1650 оказалось наиболее впечатляющим. SUPER-версия в принципе имеет мало общего со стандартной модификацией. Эти модели используют различные GPU и стандарты памяти (хотя, здесь уже есть важная поправка). Чип TU116 и GDDR6 улучшили результаты стартовой модели примерно на треть, позволяя модернизированной версии полноценно конкурировать с моделями AMD на базе Polaris 20. Фактические единственная неприятная особенность – наличие вариантов только с 4 ГБ памяти, но для устройств этого класса это допустимо.

Ассортимент моделей GeForce GTX 1650 SUPER очень широк. NVIDIA не предлагала референсный дизайн для этой серии, потому производители видеокарт действовали по своему усмотрению. В результате можно найти устройства на любой вкус. Начиная от одновентиляторных моделей с простейшими кулерами, заканчивая форсированными версиями с основательными СО. Двухвентиляторный вариант с довольно крупной радиаторной кассетой и одной тепловой трубкой – более чем приличная оснастка для видеокарты с TDP в 100 Вт. Вполне возможно, что именно такая конструкция привлекает потенциальных покупателей GIGABYTE GeForce GTX 1650 SUPER WINDFORCE OC.

На шестой позиции в десятке оказалась еще одна модель семейства Radeon RX 580. Очевидно трехвентиляторный здоровань приходится по душе любителям тихих видеокарт, которые не стеснены компактными корпусами (длина видеокарты – 298 мм). Эффективная система охлаждения – важная особенность для моделей на Polaris 20. TDP в 185 Вт требует хорошего теплоотвода.

На пике криптовалютного бума ускоренные Radeon RX 580 расходились как горячие пирожки за $650–700. Но после завершения майнерских активностей модели начали стремительно дешеветь. Тем не менее, снова обратим внимание на то, что в фокус попадают отнюдь не самые доступные версии, даже когда речь идет об относительно недорогих видеокартах. Для многих любителей поиграть качество и тишина остаются в приоритете и за дополнительный комфорт они готовы доплатить. Для таких ситуаций ASUS ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING вполне подходящий изразец. Разве что цена видеокарты уже вплотную подбирается к таковой для Radeon RX 5500 XT 8 ГБ, а в таком внутреннем версусе больше аргументов будет у новинки на базе Navi 14.

Да, да, здесь нет никакой ошибки. В десятке видеокарт оказалась и GeForce GTX 1080 Ti. Можем предположить, что в поисках уцененных версий адаптеров пользователи попадают на предложения новых моделей. Других объективных причин для столь высокой популярности флагманской модели прошлого поколения нет. Топовая модель в целом бесспорно неплоха, но учитывая цену в $650 ее уже не назовешь рациональной покупкой. В плане производительности GeForce GTX 1080 Ti в среднем близка к таковой для GeForce RTX 2070 SUPER, при этом последняя еще умеет в трассировку лучей и DLSS, а также более экономична.

Три года назад MSI GeForce GTX 1080 TI GAMING X 11G была одной из наиболее интересных вариантов. Мощный силовой блок, массивный радиатор с разветвленным «трубопроводом» и крупными вентиляторами. Сюда же добавим и заметный заводской разгон. Но весной 2020-го полную цену за такую модель могут платить разве что староверы, которые по какой-то причине не могут принять Turing с RTX и всячески цепляются за решения предыдущего поколения.

Людей готовых к переменам и желающих не издали следить за развитием графики, а самому приобщиться к процессу, все же больше. GeForce RTX 2070 SUPER отлично подходит для этих целей. Видеокарта предлагает хороший баланс производительности, функциональности и цены. Владельцы таких видеокарт готовы потратить на такой адаптер больше, чем стоит игровая консоль целиком, а потому вправе рассчитывать на приличные результаты.

Габаритные устройства с мощными кулерами сейчас в тренде. Зачастую в корпусе системного блока кроме видеокарты и не встретишь других плат расширения, потому если нет необходимости себя ограничивать, то крупные размеры адаптеров скорее даже идут им в плюс. В случае с GIGABYTE GeForce RTX 2070 Super 8GB Windforce 3X OC позитива также добавляют тройка вентиляторов с разнонаправленным вращением (Alternate Spinning) для снижения турбулентности, охлаждение чипов памяти/VRM и дополнительный заводской разгон. Видеокарты GeForce RTX 2070 SUPER мы в целом рекомендуем в качестве стартовой для прогрессивной игровой платформы. Достойных моделей в этой линейке более, чем достаточно. Здесь уже можно полагаться на свои личные предпочтения.

GeForce GTX 1650 SUPER пользуются успехом у тех, кто ориентируется на самые доступные игровые видеокарты. Да, в ассортименте NVIDIA номинально еще есть классическая GTX 1650, но Super-версия предлагает настолько лучшее соотношение цена/производительность, что за ускоренную версию точно стоит доплатить. Тем не менее, в этом классе цена часто играет едва ли не определяющую роль. Дополнительные $10–20 могут иметь принципиальное значение.

Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC – одна из самых доступных моделей в линейке. Видеокарта имеет компактные габариты с простой одновентиляторной системой охлаждения. Никакой дополнительной подсветки, тепловых трубок или гибридных режимов работы СО. Эта модель побывала у нас на тестах, когда мы впервые изучали возможности GeForce GTX 1650 SUPER. Подробнее о впечатлениях можно ознакомиться в соответствующем обзоре.

Десятку популярных видеокарт замыкает модель серии GeForce RTX 2080 SUPER. Улучшенная версия классической RTX 2080 после апгрейда добавила порядка 5–7% производительности, но в этом классе и подобный прирост fps дорогого стоит. Напомним, что в данном случае функциональная формула чипа TU104 приняла вид 3072/192/64 вместо 2944/184/64, рабочая частота повышена с 1515/1710 МГц до 1650/1815 МГц, а микросхемы памяти ускорены с 14 000 до 15 500 МГц. При этом разработчик сохранил рекомендованную цену, потому даже сравнительно небольшой прирост производительности идет в плюс. Быстрее только GeForce RTX 2080 Ti, которая стоит значительно дороже.

Тюнингованная версия ASUS ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING – эталонная модель линейки ROG STRIX с массивным трехвентиляторным кулером. Хотя производитель кокетливо заявляет об использовании «2,7-слотового» дизайна, в системном блоке такой адаптер займет три слота расширения. Для видеокарты используется усиленная 12-фазная подсистема питания со сборками DrMOS. Усилительные кронштейны, сложная система трубопроводов, полированная поверхность теплосъемника, разъемы Fan Connect II для подключения дополнительных вентиляторов, защитная плита, настраиваемая подсветка и два BIOS с активацией гибридного режима охлаждения. Производитель старался как мог, чтобы оправдать внушительную сумму, которую просят за видеокарту в нашей рознице. Судя по интересу к этой модели, все было не зря.

Итоги

Делать далеко идущие выводы по представленному списку видеокарт – дело неблагодарное. Ассортимент доступных устройств от различных производителей просто огромный, а позиции адаптеров довольно часто меняются. Тем не менее, представленный перечень позволяет в общих чертах понять пользовательские интересы и запросы.

Как видим, при выборе видеокарты любители поиграть чаще ориентируются на модели либо средне-начального уровня стоимостью $200–300, либо же тратят на покупку видеокарты уже более $500–600. Что любопытно, вне зависимости от ценовой категории, потенциальных покупателей зачастую привлекают версии с эффективными тихими системами охлаждения и элементной базой за которые многие готовы доплатить. Только в нише наиболее доступных вариантов, когда цена принципиальна, экономные геймеры готовы идти на компромиссы ради лучшего соотношения цена/производительность.

В представленной десятке символично оказалось три модели с чипами от AMD и семь видеокарт на GPU от NVIDIA. Устройства калифорнийцев все еще пользуются большим спросом, но AMD здесь старается увеличивать свою долю. Пока весомый вклад делают устройства предыдущего поколения, которые предлагаются по очень привлекательным ценам. Но по всей видимости удорожание чипов памяти GDDR5 будут смещать интерес в сторону новых моделей – Radeon RX 5500 XT и RX 5600 XT, стоимость которых в свою очередь, надеемся, будет активнее дрейфовать к рекомендованной разработчиком.

Напомним, что рейтинг популярности видеокарт динамически изменяется. Актуальная версия всегда доступна на hotline.ua. Это же касается и любых других устройств/продуктов, предлагаемых в каталоге. Достаточно выбрать интересующую категорию и сделать сортировку «по популярности». В любой момент можно оценить самые востребованные позиции в классе, не пропустив новинки, уцененные модели или интересные акционные предложения. По каждой позиции также видна динамика средней цены, количество поставщиков и уровень спроса. Владея такой информацией, проще сделать правильный выбор. Удачных покупок!