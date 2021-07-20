Wi-Fi 6 точка доступа TP-Link EAP660 HD

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Сети Wi-Fi в больших офисах и прочих больших помещениях частенько построены с применением нескольких точек доступа. В основном они отличаются внешне от привычных домашних роутеров. Выглядят такие точки как небольшие коробочки или «тарелки», которые практически незаметны в рабочей среде. Но возможности у них могут быть достаточно впечатляющими. Конечно же, они также обновляются под новые стандарты связи. И у компании TP-Link тоже есть такие. Об одной из них сегодня немного подробнее — TP-Link EAP660 HD.

Комплектация TP-Link EAP660 HD

С учетом некоторых особенностей точек доступа, их комплектации слегка отличаются от привычных домашних роутеров. К устройству и блоку питания для него прилагается крепление для стены или потолка.

Дизайн TP-Link EAP660 HD

Как и многие другие точки доступа, TP-Link EAP660 сделана в форме достаточно большой «тарелки» белого цвета. Ее габариты равны 243×243×64 мм, что соизмеримо с относительно стандартными настенными часами.

Сделана точка из пластика. Основная часть корпуса матовая, и только в центре есть небольшая выемка с глянцем и логотипом компании. Чуть-чуть ниже есть небольшой просвечивающийся через корпус индикатор активности. Независимо от места установки, устройство не должно привлекать к себе никакого внимания.

Тыльная сторона оснащена посадочной зоной для крепления, прорезями для вентиляции и вырезом, где размещены порты для подключения питания и сети. Рядом с ними есть утопленная кнопка сброса.

Устройство рассчитано на использование в помещении. Рабочая температура для него составляет от 0 до 40°C при относительной влажности 10-90%.

Такая лаконичность в оформлении вполне оправдана. Подобные устройства не должны попадаться на глаза и легко монтироваться в любой части помещения. С этим у TP-Link EAP660 проблем не будет.

Возможности TP-Link EAP660 HD

Появление стандарта Wi-Fi 6 положительно сказалось не только на скоростных показателях, но также увеличило пропускную способность. То есть в условиях большого количества подключенных клиентов, пропускная способность TP-Link EAP660 в 4 раза выше, сравнительно с устройствами предыдущего стандарта. Это в первую очередь актуально для точек, которые работаю в больших офисах, кафе, банках и прочих местах, где нужно обеспечить комфортную работу всех подключенных устройств. Помогает в этом поддержка OFDMA, Airtime Fairness, 1024-QAM и Uplink & Downlink MU-MIMO.

При этом теоретический максимум скорости, который можно получить от такой точки доступа составляет 1148 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц, и до 2402 Мбит/с в 5 ГГц. Оба диапазона обслуживают по четыре встроенные антенны. И для каждого из них можно создать до 8 отдельных SSID. Единственный WAN-порт поддерживает PoE+ и скорость до 2,5 Гбит/с.

Естественно, подразумевается, что TP-Link EAP660 будет частью сети. Поэтому тут есть и возможность бесшовного роуминга (802.11k/v).

Если есть необходимость в дополнительной аутентификации пользователей, производитель не забыл и об этом. Через портал аутентификации можно задать дополнительную авторизацию через SMS, Facebook или временные ваучеры.

Для управления всей сетью может понадобиться дополнительный контроллер. EAP660 поддерживает работу с фирменным TP-Link Omada. С его помощью администрирование сети не ограничится только локальным подключением, но позволит что-либо изменить или посмотреть статистику использования через облачное подключение. Сделать это можно даже со смартфона или планшета. Но и встроенная административная панель у точки доступа присутствует.

Дополнительно в сети можно задать какие-либо ограничения скорости, график работы Wi-Fi и настроить автоматическую перезагрузку. Там же можно получить подробную статистику использования отдельных сетей или клиента, а также конкретно взятой точки доступа.

Стоимость TP-Link EAP660 HD

Розничная цена точки доступа TP-Link EAP660 составляет 8499 гривен. Она рекомендуется к использованию в больших офисах, магазинах, ресторанах, вокзалах, аэропортах, отелях и прочих местах.