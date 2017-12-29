Выбор редакции 2017: игровая периферия
Устоявшееся общее название для этих категорий – «игровая периферия» (т.е. что-то, находящееся «где-то сбоку» и не заслуживающее того же внимания, что и основные комплектующие), честно говоря, кажется нам несколько несправедливым. Да, мышь или гарнитура не влияют на чисто технические параметры вроде количества fps в игре или времени загрузки нового уровня, зато от них зависит нечто, не менее важное для геймера – удобство и комфорт во время игры.
Мониторы
В сегменте мониторов продолжают совершенствоваться игровые модели – в этом году высокая частота обновления (120 Гц и выше), которая раньше была прерогативой TN-матриц, стала активно появляться и в мониторах на матрицах с более качественным изображением.
LG 34UC79G
Первый игровой монитор с поддержкой частоты обновления 144 Гц, использующий фирменную AH-IPS матрицу производства LG Display. Другие характеристики на уровне – изогнутая панель с диагональю 34 дюйма, “кинематографическое” соотношение сторон 21:9, поддержка адаптивной частоты AMD FreeSync. Качество изображения при этом – традиционно для IPS-панели высокое, с большими углами обзора и яркими насыщенными цветами.
Samsung C49HG90
Не успели мы как следует освоиться с новым форматом игровых мониторов (30+ дюймов дисплей с пропорциями 21:9), как Samsung “выкатила” настоящего монстра – 49-дюймовый монитор с соотношением сторон 32:9 (да, это как два обычных 27-дюймовых монитора, поставленных рядом). Хоть в это и не верится поначалу, но играть на таком дисплее оказывается очень удобно, изогнутая панель как бы окружает геймера, полностью перекрывая периферийное зрение и способствуя погружению в игру. VA-матрица собственного производства поддерживает режим HDR и технологию переменной частоты обновления AMD FreeSync 2, а подсветка на базе квантовых точек позволяет добиться большего цветового охвата, высокой контрастности и более глубокого черного цвета. В общем, единственный его недостаток – потребность в отдельном большом столе, поскольку при ширине в 120 сантиметров найти для него свободное пространство может быть проблематично.
Мыши и клавиатуры
Что касается мышей и клавиатур, то 2017 год выдался насыщенным на интересные и даже необычные продукты, не все из которых, к сожалению, побывали в редакции. В сегменте игровых мышей, похоже, закончилась гонка разрешений сенсоров, и производители сконцентрировались на эргономике корпусов и общем удобстве.
Razer Basilisk
То, что Razer умеет делать удобные мыши, было известно давно. Но компания долгое время занималась обновлением старых продуктов, а Basilisk – абсолютно новая мышь в модельном ряду, предназначенная для любителей шутеров и эргономичных форм. Долгое время считалось, что для шутеров больше подходят низкопрофильные симметричные корпуса, но форма Basilisk оказалась столь универсальной, что действительно здорово подходит для быстрых и резких перемещений. Плюсом к этому идут интересные фишки, вроде регулировки жесткости колесика и дополнительная клавиша понижения чувствительности сенсора.
SteelSeries Sensei 310
SteelSeries Sensei не нуждается в дополнительном представлении для геймеров. Благодаря удачной симметричной форме мышь завоевала популярность тысяч пользователей. В этом году вышло долгожданное обновление, в котором SteelSeries учла проблемы предыдущих моделей, в частности, связанные с переключателями основных клавиш. Дизайн был переработан в духе последних моделей мышей компании, а в качестве сенсора была использована оптика от PixArt. Не изменилось главное – форма, и благодаря этому новый Sensei придется по вкусу как владельцам предыдущей модели, так и тем, кому нравятся симметричные и легкие формы.
HyperX Alloy FPS Pro
На сегодняшний день создать механическую клавиатуру – дело нехитрое, и сотни моделей от самых разных производителей по всему миру это подтверждают. Но действительно хороших механических клавиатур не так уж и много. Alloy FPS Pro как раз является таковой. Это почти идеальная “механика” для тех, кому нравятся компактные клавиатуры с минимумом наворотов, простая и качественная. Для хорошей клавиатуры не так важен функциональный софт, миллион вариантов подсветки и другие маркетинговые хитрости. В этой клавиатуре всего этого нет, но есть простота, надежность и компактность.
Наушники
Богатым выдался год и на хорошие игровые наушники, которые перестали быть синонимом мощных басов и невыразительных средних и высоких частот. Звук становится универсальным и более качественным, что делает игровые гарнитуры хорошо подходящими для прослушивания музыки.
Roccat Khan Pro
Khan Pro – тот редкий случай, когда в игровой гарнитуре хочется слушать музыку, причем в хорошем качестве. Не зря на упаковке с наушниками есть значок Hi-Res – в данном случае он оправдан. Гарнитура выделяется сбалансированным звуком и присутствием среднего диапазона, что необычно для устройств такого позиционирования. При этом в играх Khan Pro обеспечивает достаточно драйва и мощности в спецэффектах, не раздувая чрезмерно басы. Однако стоит учитывать, что эта гарнитура – решение сугубо для домашнего использования. Для тех, кто хочет качественные игровые наушники не только для дома, у нас есть альтернативный вариант, о котором речь пойдет далее.
HyperX Cloud Alpha
В том, что у Kingston хорошо получаются наушники, мы убедились уже давно. А топовая модель Alpha вышла и вовсе отличной. В ней хорошо все – звук, сборка и материалы, а также комплектация, позволяющая подключать наушники к разным устройствам – от смартфонов до ПК и консолей. Большим плюсом является то, что гарнитура поставляется с чехлом в комплекте, благодаря чему Alpha подходит как решение для гейминга “на выезде”. Для большего удобства использования и транспортировки вы можете снять микрофон.
Что касается звука, то он также получился весьма сбалансированным, но в отличие от предыдущей гарнитуры, в Cloud Alpha он лучше подходит для игр за счет более выраженных, но аккуратных басов. Любители стримов и голосовых чатов будут довольны качественным микрофоном с шумоподавлением.