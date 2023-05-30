Топ-25 геймдев-компаний Украины: уменьшение количества украинских специалистов на 12,7% (более 1300 человек) и релокейт работников за границу

Ресурс DOU опубликовал новый топ-25 геймдев-компаний, работающих в Украине. Он базируется на показателях общего штата компании и доле технических специалистов в нем. При подготовке рейтинга учитывали специалистов, которые находятся в Украине, а также выехавших за границу, но продолжающих платить налоги в Украину.

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Отмечается, что в рейтинге собраны как украинские, так и международные компании, которые имеют представительства в нашей стране и платят здесь налоги. Учитывались геймдев-компании, разрабатывающие собственные игры (мобильные, AA и AAA-проекты), а также аутсорс-студии и геймдев-стартапы IT-компаний. Однако в рейтинг не попали компании, занимающиеся гемблингом, созданием мобильных приложений для казино, игр в жанре социального казино и т.п., а также компании, у которых менее 80 сотрудников. Из-за этого из рейтинга выбыла компания Frogwares, ныне насчитывающая лишь 78 сотрудников.

Первое место в рейтинге заняла Playrix с офисами в Киеве и Харькове. Она насчитывает 1273 специалиста, 839 из которых являются техническими специалистами. Отдельно отмечается, что Playrix имеет российское происхождение и до сих пор нанимает и релоцирует разработчиков из страны-агрессоры. На втором месте разместилась компания Room 8 Group, на третьем – Plarium.

В этом году в рейтинге впервые появились Five Systems Development (13 место), Volmi – A Virtuos Studio (18 место), Fractured Byte (19 место), QS Games (22 место) и Gunzilla Games (25 место). Из топ-25 выбыли 4A Games и AAA Game Art Studio, которые не предоставили сведения о количестве своих работников.

Топ-25 геймдев-компаний Украины

Отмечается, что общее количество геймдев-специалистов начало стремительно сокращаться. В период с мая 2022 года (10395 специалистов) по февраль 2023 года (9074 специалиста) – на 12,71%, или на 1321 специалиста. Уменьшение численности работников зафиксировали 13 компаний в рейтинге.

Многие компании объясняют такое сокращение релокейтом работников за границу с последующим переоформлением в местные юридические лица. Таким образом, компании не потеряли сотрудников, но они больше не платят налоги в Украину. Однако наблюдались и случаи, когда из-за военных действий и энергетического кризиса иностранные клиенты более осторожно подходили к сотрудничеству с украинскими компаниями, что приводило к сокращениям.

Ubisoft потеряла наибольшее количество специалистов в Украине – общее количество местных сотрудников компании уменьшилось на 348 человек. Также многие работники в Украине оставили Playrix и GSC Game World, которая открыла офис в Праге.

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Только 5 компаний выросли более чем на 10 специалистов. И все они занимаются аутсорсом.

Во втором полугодии 2022 года по меньшей мере 9 компаний открывали новые офисы. В основном офисы открывали за границей – 17 новых офисов. Лидером среди европейских стран стала Польша, там было открыто 4 офиса геймдев-компаний. В Украине за это время появилось только 2 новых офиса.