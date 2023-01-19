S.T.A.L.K.E.R. 2 у зоні бойових дій – GSC Game World розповіла про розробку гри в умовах російської агресії та відкриття офісу у Празі

Провідний продюсер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl розповіла про те, як студія GSC Game World справляється із нинішньою ситуацією та продовжує розробку довгоочікуваного проєкту. При цьому вона підтвердила чутки, що циркулювали раніше, про переведення компанії в Прагу.

Зазначається, що ще задовго до початку повномасштабної війни керівництво GSC Game World розглядало можливість відкриття другого офісу. Але тоді ніхто не думав, що це доведеться робити за таких умов. За словами Григорович, вибір ліг на Прагу завдяки гостинній атмосфері місцевої ігрової індустрії та орендодавців міста. Деякі співробітники GSC Game World переїхали до Будапешту перед війною. Вже після початку повномасштабного російського вторгнення вони змогли здійснити поїздку до Чеської Республіки у складі імпровізованої передової розвідувальної групи. До їхніх завдань входили огляд офісів та пошук житла.

GSC Game World готувалася до можливого російського нападу та розробила план евакуації співробітників та їхніх сімей.

«Всю зиму в офісі GSC стояли аварійні автобуси з водіями, які готові до дії, — каже Григорович. «План евакуації з усіма термінами та місцями зустрічі також був готовий: співробітники знали про свої організаційні обов’язки, якщо вона буде потрібна».

Численні попередження західних партнерів та відкликання з Києва співробітників посольств явно вказували на наближення війни. Компанія запропонувала перевести частину своїх співробітників до Ужгорода. Близько 200 співробітників та члени їхніх сімей погодилися на переїзд до західної частини України, ще деякі співробітники вирушили до Будапешта. Ті, хто приїхав до Ужгорода, запакували по одній валізі та забрали з офісу всю техніку, яку змогли зібрати.

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Багато хто тоді сподівався, що розум переможе, а ситуація на російсько-українському кордоні обмежиться лише брязканням зброєю. Передбачалося, що співробітники незабаром зможуть повернутися до Києва, якщо не буде ескалації.

Проте реальність виявилася іншою, і 24 лютого росія розпочала повномасштабну військову агресію проти України, яка супроводжувалася ракетними обстрілами Києва та низки інших міст, бомбардуванням сховищ палива, спробами висадити десант у Гостомелі, багатокілометровими колонами російської військової техніки.

«Деякі люди, які живуть у Київській області, були впевнені, що Буча чи Ірпінь будуть у відносній безпеці за будь-якого сценарію», — повідомила Григорович. «Це диво, що ми зрештою переконали їх виїхати з огляду на весь жах, який стався пізніше».

Після початку війни компанія GSC Game World мала евакуювати ще близько 500 осіб, включаючи співробітників і членів їхніх сімей. Найскладніше було вивозити дітей та свійських тварин. Перші кілька днів після вторгнення були повним логістичним хаосом. Проте, з усіма завданнями вдалося впоратися та практично повністю евакуювати компанію з Києва.

Сьогодні GSC Game World має два офіси. У той час як 130 співробітників все ще перебувають в Україні, деякі з них на передовій, захищаючи свою країну, ще 200 людей переїхали до Праги. Тепер це місто стало притулком основної штаб-квартири GSC. Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продовжується, хоча війна внесла свої корективи у цей процес.

Співробітники GSC, які досі перебувають в Україні, працюють віддалено з дому. При цьому звичний робочий процес та конференції в Zoom періодично перериваються сиренами повітряної тривоги. А через російські ракетні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури доводиться миритися з обмеженим енергопостачанням і намагатися якомога більше встигнути зробити в ті часи, коли подають енергію та інтернет відносно стабільний.

«У нас є мрія повернутися до нашого офісу в Києві, працювати як раніше», — сказала Григорович. «Всі хочуть повернутись додому. Але декому справді нікуди повертатися. Кожен українець щось втратив у цій війні через росію».

Після періоду адаптації нова штаб-квартира у Празі вийшла на повноцінний рівень роботи у жовтні минулого року. Вихід гри заплановано на 2023 рік. Компанія змінила назву підзаголовка шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 з Heart of ChErnobyl на правильний варіант Heart of ChOrnobyl, щоб відобразити українське, а не російське написання регіону. І ще GSC Game World відмовилася від продажу гри на території росії.

«Це була гра про Чорнобиль, який фактично знаходиться в Київській області, зроблена українською командою до війни, а після початку вторгнення вона стала чимось незрівнянно більшим», – сказала Григорович. «Тепер це національний продукт, покликаний показати, що Україна не тільки виключно ефективна і хоробра на полі бою, а й так само цінна в сенсі культурної спадщини. Це те, що треба показати світові».

Джерело: wired