За год войны в Украине зарегистрировали более 202 тыс. новых ФОП, на первом месте – бизнес по розничной торговле

Несмотря на полномасштабное российское вторжение, украинский малый бизнес продолжает развиваться и платить налоги на нужды государства и ВСУ. Об этом свидетельствуют данные opendatabot. В течение года войны в Украине было открыто более 202 тыс. новых ФОП. Больше всего новых бизнесов открывается в сфере розничной торговли.

После начала горячей фазы многолетней российско-украинской войны в феврале 2022 года реестры некоторое время не работали, и открыть ФОП было невозможно. Однако после возобновления возможности открывать собственное дело через «Дію» только за первые сутки было зарегистрировано более тысячи новых бизнесов. За весь март 2023 года было зарегистрировано 1946 новых ФОП. Уже в апреле количество регистраций возросло до 12,6 тыс. С тех пор количество новых ФОП постепенно увеличивалось, достигнув пика в сентябре с 20,1 тыс.

Осенью и в начале зимы фиксировался некоторый спад. По всей вероятности, он был вызван массовыми российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры и блекаутами. Однако уже в начале 2023 года количество новых малых и средних бизнесов снова начало расти.

Наибольшее количество новых ФОП с начала полномасштабного вторжения зарегистрировали в Киеве — 29 тыс. Во Львовской области появилось 16,8 тыс. ФОП, в Днепропетровской области — 15,9 тыс.

Полномасштабная война оказала существенное влияние на сферы деятельности новых бизнесов. До войны чаще новое дело открывали с КВЭД «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность», а категории «Оказание информационных услуг» и «Оказание других индивидуальных услуг» занимали третью и четвертую позиции. Однако в 2022 году чаще открывали новые ФОП для розничной торговли. Программирование опустилось на второе место по популярности. Третье место заняло предпринимательство в сфере оптовой торговли автотранспортом. В то же время информационные и индивидуальные услуги занимают 5 и 7 места в перечне соответственно.

Война также оказала влияние на гендерные пропорции среди новых ФОП. Так, в 2023 году каждый второй новый ФОП открывают женщины.

Источник: opendatabot