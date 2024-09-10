Тим Бертон снова в форме: «Битлджус Битлджус» собрал $145 млн за первый уикенд

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Продолжение классической комедии ужасов Тима Бертона «Битлджус» (1988) о назойливом призраке на выходных собрал $110 млн в 4575 кинотеатрах США. «Битлджус Битлджус» стал вторым по выручке сентябрьским дебютом всех времен. Лента опередила «Оно: Глава 2» 2019 года (дебют $91 млн) и уступила лишь «Оно» 2017 года ($123 млн). Фильм также стал третьим лучшим дебютом года после «Дэдпула и Росомахи» ($211,4 млн) и «Мыслям наизнанку 2» ($154,2 млн).

«Битлджус Битлджус» дебютировал на международном рынке с $35,4 млн — итого $145,4 млн. Производство ленты стоило $100 млн.

Ностальгия по первому фильму, а также слухи о еще одном почти наверняка увеличили продажи. Оригинальный «Битлджус» стал одним из самых кассовых фильмов 1988 года с $74,7 млн. Хотя прошло более трех десятилетий, сюжет и эстетика Тима Бертона остаются актуальными.

В «Битлджус Битлджус» Бертон вернулся к режиссуре и взял с собой Майкла Китона в роли Битлджуса Вайнону Райдер в роли Лидии Дитц и Кэтрин О’Хара в роли мачехи Делии Дитц. К актерскому составу присоединились Дженна Ортега, Моника Белуччи и Уиллем Дефо. Действие сиквела разворачивается через 36 лет, когда дочь Лидии Дитц открывает портал в потусторонний мир и случайно выпускает всеми любимого призрака.

В этот же уикенд «Дэдпул и Росомаха» ушел на второе место в американском прокате с $7,2 млн — на седьмой (!) неделе. Он уже принес прибыль $614 млн в США и $1,287 млрд в мире. Это второй по сборам фильм года и 23-й всех времен. Биографический фильм Денниса Квейда «Рейган» остался на третьем месте с $5,2 млн. Фильм о жизни Рональда Рейгана, на сегодня собрал $18,5 млн.

Пятерку лучших замыкают «Чужой: Ромул» и «Все заканчивается нами». Ностальгическая фантастика добавила $3,9 млн с общемировыми $314 млн. Экранизация романа-бестселлера Колин Гувер получила $3,7 — всего $141,3 в Северной Америке и более $300 млн в мире.

Курс Project Manager від Powercode academy. Онлайн-курс Project Manager. З нуля за 3,5 місяці до нової позиції Без знання коду, англійської та стресу. Зарееструватися

Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.