Трейлер «Битлджус Битлджус» — Майкл Китон возвращается к роли биоэкзерциста в сиквеле культовой комедии ужасов Тима Бертона

Майкл Китон готовится до смерти напугать Вайнону Райдер, Кэтрин О’Хару — и новичка серии Дженну Ортегу.

Warner Bros. опубликовала тизер-трейлер продолжения культовой комедии ужасов Тима Бертона 1988 года «Битлджус», в котором к главным ролям возвращаются Майкл Китон (Битлджус), Вайнона Райдер (Лидия Дитц) и Кэтрин О’Хара (Делия Дитц). Дженна Ортега дополнит семью как Астрид Дитц, Моника Белуччи сыграет жену Битлджуса, а Уиллем Дефо — полицейского из потустороннего мира и бывшую звезду боевиков.

«После неожиданной семейной трагедии, три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Уинтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую до сих пор преследует Битлджус, переворачивается вверх дном. Ее мятежная дочь-подросток Астрид находит на чердаке таинственный макет города и случайно открывает портал в потусторонний мир. Проблемы назревают в обоих мирах, поэтому лишь вопрос времени, когда кто-то трижды произнесет имя Битлджуса. Как только это произойдет, озорной демон вернется и устроит хаос в своем фирменном стиле», — говорится в синопсисе.

Оригинальный фантастический фильм Тима Бертона вышел на экраны в 1988 году, а в ноябре прошлого года режиссер объявил, что завершил съемки продолжения. Сценарий сиквела написали Альфред Гоф и Майлз Миллар — шоураннеры сериала «Уэнсдей».

Премьера — 5 сентября 2024 года.

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