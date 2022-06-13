Bethesda показала 15 минут геймплея Starfield — более 1000 планет для исследования, наземные и космические сражения, крафт и постройка кораблей

Во время проведения мероприятия Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 разработчики поделились подробностями о предстоящей космической ролевой игре Starfield и показали несколько геймплейных видео.

Ролик демонстрирует приземление на луну Крит и исследование персонажем нового места. Герой сталкивается с местной флорой и фауной, сканирует объекты, добывает ресурсы. Мирное блуждание по территории сменяется боевой сценой (с использованием различного оружия), когда персонаж попадает на исследовательскую лабораторию и встречает там пиратов. Для взлома замков предусмотрена мини-игра.

В другом ролике демонстрируется Новая Атлантида. Здесь, вероятно, расположится основная база, где будет координироваться поиск артефактов.

Ещё один ролик демонстрирует систему кастомизации персонажа. Тодд Говард заявил, что она очень гибкая и позволяет настроить различные части тела. Здесь можно выбирать навыки и черты характера героя. Говард отметил, что система влияет не только на внешний вид персонажа, но также на его развитие и игровой процесс. Новые навыки открываются по мере повышения уровня, а усиление навыков происходит по мере их использования и прохождения испытаний. Дополнительно разработчики показали систему создания оборудования при помощи собираемых ресурсов, возможность создания и развития собственных аванпостов. Игроки даже смогут создавать собственные космические корабли, гибко настраивая их по своему желанию при помощи модулей.

А затем на созданных космических кораблях можно вступать в космические схватки с врагами.

В отдельном ролике показали возможность высадки на планеты. По заверениям Тодд Говард, игроки смогут совершать посадки не только в столице планеты, а в любом месте планеты. И не только на одной планете, а на всех планетах различных систем. Всего в игре будет доступно более 1000 планет, пригодных для высадки, исследования, сбора ресурсов.

Игра Starfield выйдет в 2023 году на платформах ПК, Xbox Series X и S. Также она будет доступна через Game Pass.

Источник: ign