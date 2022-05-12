Starfield и Redfall задерживаются — Bethesda отложила релиз на первую половину 2023 года

Starfield и Redfall — два из самых больших и ожидаемых эксклюзивов Xbox — выйдут в первой половине 2023 года. О переносе сообщили разработчики Bethesda в официальном твиттере.

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И Starfield, и Redfall были частью программы на совместной презентации Microsoft и Bethesda. Первоначально релиз Redfall планировался на лето 2022, а Starfield — на 11 ноября. В Bethesda объяснили, что отстают от графика и требуют дополнительного времени для «полировки» проектов.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Starfield — амбициозная космическая RPG от создателей серии The Elder Scrolls. Над проектом работают около 450 работников BGS под руководством Тодда Говарда. Действие развернется в 24 веке, а главный герой станет членом фракции Constellation, описываемой как «смесь NASA, Лиги выдающихся джентльменов и Индианы Джонса». Кроме Constellation в игре, которую директор по управлению Bethesda Эшли Ченг назвал «симулятором Хана Соло», будет еще несколько фракций.

Redfall — кооперативный экшен в открытом мире об охотниках вампиров от команды Arkane Austin, известной по Prey и Dishonored. Игроки смогут выбирать персонажей с уникальными способностями, чтобы собрать команду и отразить городок под названием Редфолл в штате Массачусетс.

Трейлеры

https://youtu.be/_XNWeUlsVdY

https://youtu.be/FtY_Jz9dSJs

Очевидно, и Starfield, и Redfall станут частью июньской презентации Xbox и Bethesda.