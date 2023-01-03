Тим Суини анонсировал возвращение Fortnite на Apple iOS в 2023 году – в этом Epic Games поможет европейский Закон о цифровых рынках (DMA)

Глава Epic Games Тим Суини объявил о возвращении Fortnite на iOS в 2023 году, почти через три года после того, как самая продаваемая игра была удалена из App Store за нарушение правил платформы, что положило начало судебному разбирательству.

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В твите Суини написал: «В следующем году на iOS!».

Next year on iOS! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022



За этим последовал еще один твит с изображением персонажа Fortnite, смотрящего на фейерверк в виде числа 2023.

Ранее стало известно, что Apple планирует разрешить загрузку на свои устройства приложений из сторонних магазинов, чтобы соответствовать недавно принятому в Евросоюзе Закону о цифровых рынках (DMA). Согласно закону, Epic Games потенциально сможет вернуть Fortnite на iOS не используя App Store.

Fortnite была удалена из App Store в августе 2020 года после того, как Epic Games включила в игру возможность прямой оплаты, которая обходит систему покупок внутри приложений Apple, нарушая правила App Store. В итоге Apple удалила Fortnite из App Store, возложив на Epic вину за нарушение правил.

Удаление Fortnite из App Store спровоцировало иск Epic Games против технологического гиганта из Купертино. «Мы боремся за открытые платформы и изменения политики, которые в равной степени приносят пользу всем разработчикам. И это будет адская битва!» — сказал тогда Суини.

Три года спустя и Epic Games, и Apple обжалуют судебное решение, принятое в сентябре 2021 года. Согласно вердикту суда, Apple должна разрешить разработчикам добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты. Это открывает путь для альтернативных способов оплаты, которые не требуют от разработчиков использовать систему покупок App Store.

‌Epic Games‌ утверждает, что контроль Apple над iOS и ‌App Store‌ является антиконкурентным, и что альтернативные магазины приложений должны быть разрешены на iPhone. Apple, с другой стороны, считает, что App Store остается самым безопасным и надежным способом для разработчиков и пользователей, и потому его политика не должна меняться. Суини ранее называл политику App Store медвежьей услугой для разработчиков.

Источник: MacRumors