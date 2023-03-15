Игры Новости 15.03.2023 в 20:18

Российский шантаж GSC Game World вызвал бурный рост продаж игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl среди украинцев

Вадим Карпусь

Автор новостей

Упорство украинцев – почти безграничное. Она помогает нам сплачиваться во времена вызовов, будь то сбор сотен миллионов на технику для обороны страны от орд оккупантов или защиту любимых разработчиков от тех же россиян.

Недавно некоторые из так называемого «российского сталкерского сообщества» заявили о намерении слить в сеть большое количество материалов по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (включая сюжет и катсцены), если студия GSC Game World не выполнит их требования. От украинских разработчиков потребовали извиниться перед игроками из россии и беларуси, разблокировать пользователя NF Star в официальном Discord и вернуть в игру российскую локализацию. Тогда в комментариях к новости комьюнити сайта ITC.UA высказывало слова поддержки компании GSC Game World. Но только словами украинцы не ограничились и начали действовать. Нет, кремль еще не сожгли, но, как уже вошло в привычку, начали донатить – на этот раз поддерживать финансово разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Российский шантаж GSC Game World вызвал бурный рост продаж игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl среди украинцев

В сервисе микроблогов Twitter начали появляться сообщения от украинцев, в которых они пишут об оформлении предварительного заказа на игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В некоторых случаях они пишут, что даже не планировали играть в эту игру, но таким образом поддерживают разработчиков.

Некоторые покупают игру и отправляют ее друзьям в качестве подарка.

Такая активность украинского сообщества уже приносит свои плоды. Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стремительно поднимается в глобальном рейтинге Steam.

Призываем читателей присоединиться к этой инициативе и поддержать гривной разработчиков из GSC Game World и защитников в ВСУ.

GSC Game World прокомментировали утечку материалов S.T.A.L.K.E.R. 2, отказались от требований шантажистов и призывают игнорировать возможные сливы


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить