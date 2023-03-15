Российский шантаж GSC Game World вызвал бурный рост продаж игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl среди украинцев

Упорство украинцев – почти безграничное. Она помогает нам сплачиваться во времена вызовов, будь то сбор сотен миллионов на технику для обороны страны от орд оккупантов или защиту любимых разработчиков от тех же россиян.

Недавно некоторые из так называемого «российского сталкерского сообщества» заявили о намерении слить в сеть большое количество материалов по игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (включая сюжет и катсцены), если студия GSC Game World не выполнит их требования. От украинских разработчиков потребовали извиниться перед игроками из россии и беларуси, разблокировать пользователя NF Star в официальном Discord и вернуть в игру российскую локализацию. Тогда в комментариях к новости комьюнити сайта ITC.UA высказывало слова поддержки компании GSC Game World. Но только словами украинцы не ограничились и начали действовать. Нет, кремль еще не сожгли, но, как уже вошло в привычку, начали донатить – на этот раз поддерживать финансово разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Псіханув і вирішив не чекати аванс :3 @GSC_GW Ваша русофобія усе ще недостатня, тому вирізайте російські субтитри!) https://t.co/kyGuBXUCVD pic.twitter.com/OLbDnL0V7Y — Leon van Corvin 🇺🇦 (@corvin_leon) March 15, 2023

В сервисе микроблогов Twitter начали появляться сообщения от украинцев, в которых они пишут об оформлении предварительного заказа на игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В некоторых случаях они пишут, что даже не планировали играть в эту игру, но таким образом поддерживают разработчиков.

Власне, як і казав – візьму. Я не певен, що буду грати, бо свого часу ледве подужав першу (гра хороша, мене сеттинг не цікавить)

Але тут питання принципу @Gadzhega pic.twitter.com/CZTnoXrRuf — Джон Тахома (@andjohn_tah) March 15, 2023

Некоторые покупают игру и отправляют ее друзьям в качестве подарка.

Не для себе (поки що), але це теж рахується >:3 pic.twitter.com/T7lHT8M3d5 — 🌻 Королева соняхів 🌻🇺🇦🏳️‍🌈 (@Runanesonechko) March 15, 2023

Такая активность украинского сообщества уже приносит свои плоды. Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стремительно поднимается в глобальном рейтинге Steam.

Менше ніж за день флешмобу гравцями вдалось підняли гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam. Ще трохи і S.T.A.L.K.E.R. 2 повернеться в топ-100 глобального рейтингу https://t.co/gwb7U1ZJp5 pic.twitter.com/ynQdl5gtdK — Ігрові війська України 🇺🇦 (@gtofukraine) March 15, 2023

Призываем читателей присоединиться к этой инициативе и поддержать гривной разработчиков из GSC Game World и защитников в ВСУ.