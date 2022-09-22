NASA сообщило о серьезной поломке в телескопе Джеймса Уэбба: колесо для переключения фильтров в режиме камеры MIRI испытало «повышенное трение»

Спустя два месяца после получения первых четких и красивых фотографий из космоса, команда NASA обнаружила поломку в одном из наиболее чувствительных приборов космического телескопа Джеймса Уэбба.

24 августа команда Уэбба обнаружила неисправность в одном из четырех режимов наблюдения прибора Mid-Infrared Instrument (MIRI). Поломка зафиксирована в решетчатом колесе для переключения длины волн в режиме спектроскопии среднего разрешения MRS. По словам NASA, колесо испытало «повышенное трение».

MIRI – это инструмент среднего инфракрасного диапазона, который может различать более длинные волны света, невидимые человеческому глазу. Таким образом, телескоп может рассмотреть и заснять детали недавно сформированных звезд. Его использовали, например, для съемки группы из пяти галактик в созвездии Пегаса «Квинтет Стефана».

После предварительных проверок работоспособности и расследования проблемы, 6 сентября NASA созвала комиссию по рассмотрению аномалий. Принято решение приостановить работу режима MRS до выяснения подробностей и устранения неполадок.

Остальные режимы камеры MIRI (визуализация, спектроскопия низкого разрешения и коронограф) работают и доступны для наблюдения, как и остальная часть телескопа.

Телескоп Джеймса Уэбба может обеспечить 17 режимов работы на четырех инструментах, каждый из которых можно использовать для поиска различных видов информации во Вселенной. Спектометр среднего разрешения MIRI можно использовать для анализа молекул в дисках обломков, формирующих планеты, в то время как другие режимы могут быть использованы для наблюдения за квазарами или получения чрезвычайно подробных снимков далеких галактик.

Это не единственный сбой для JWST — в июне на него упал микрометеорит, повредив одно из зеркал телескопа. Однако такие случаи не становятся неожиданностью – даже для телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов столкновение с космическим мусором является неизбежной частью путешествия.

Ранее Джеймс Уэбб впервые снял Марс — новые данные проливают свет на особенности атмосферы планеты и помогут уточнить ее химсостав.

Источник: NASA, The Verge