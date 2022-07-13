Галактики, туманности, планеты — NASA опубликовало новые цветные снимки, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб»

В дополнение ко вчерашнему первому снимку скопления галактик SMACS 0723 космическое агентство NASA опубликовало новые изображения и данные, полученные с помощью мощного телескопа «Джеймс Уэбб». Изображения демонстрируют яркие туманности и экзотические галактики с беспрецедентной детализацией. Остановимся вкратце на некоторых из них.

Квинтет Стефана

Это группа из пяти галактик в созвездии Пегаса, четыре из которых формируют компактную группу галактик, пятая галактика лишь проецируется на группу. На изображении они окружены разноцветным множеством галактик и звёзд, некоторые из которых находятся в пределах нашего Млечного Пути, а некоторые намного дальше.

Четыре галактики Квинтета Стефана расположенные примерно в 300 млн световых лет от нас. Они постоянно вступают в тесный контакт друг с другом, что искажает их формы и вызывает шквал рождения звёзд в их спиральных рукавах. Две галактики в центре изображения находятся в процессе активного слияния.

WASP-96 B

WASP-96 — одиночная звезда в созвездии Феникса на расстоянии приблизительно 945 световых лет от Солнца. WASP-96 B — планета-гигант, вращающаяся вокруг этой звезды. Её масса составляет примерно половину массы Юпитера. На изображении показан спектр атмосферы WASP-96 B. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» способен оценить атмосферу столь удалённых планет, что облегчает поиск и исследование экзопланет.

Туманность Южное Кольцо

Это гигантское бирюзовое кольцо в ночном небе, которое простирается на полсветового года в поперечнике. Она также известна как туманность «Восемь взрывов», так как с определённых точек зрения может выглядеть как перевернутая восьмёрка. Газ туманности расширяется, двигаясь со скоростью 14,5 км/с, быстро удаляясь от умирающей двойной звезды в центре структуры — яркого пятнышка света в центре изображения. Благодаря возможностям и различным инструментам телескопа можно гораздо чётче увидеть двойную звезду в центре туманности

SMACS 0723

Массивное скопление галактик, расположенное в 4,6 млрд световых лет от нас. Они настолько массивны, что искажают пространство вокруг себя, создавая эффект линзы, который увеличивает галактики на заднем плане. Подробнее о скоплении мы рассказали в предыдущем материале.

Туманность Киля

Туманность Киля представляет собой массивное светящееся облако газа и пыли, расположенное примерно в 7600 световых годах от Земли. Туманность — это гигантский и жестокий звёздный инкубатор, в котором живут вновь формирующиеся звезды, разрывающие окружающие их материалы, а также звезды, находящиеся на грани собственного самоуничтожения.

В то время как снимки туманности Киля, сделанные телескопом Хаббл, в своё время были ошеломляющими, последнее изображение телескопа «Джеймс Уэбб» поднимает детализацию на новый уровень. На снимке космические скалы туманности показаны в невероятных деталях и цветах, раскрывая больше подробностей об этой области, чем когда-либо прежде.

«Сегодня мы впервые видим совершенно новые звезды, которые раньше были полностью скрыты от нашего взгляда», — сказала Эмбер Строун, заместитель научного сотрудника проекта «Джеймс Уэбб» в NASA

На этом изображении можно увидеть сотни новых звезд, которых ученые еще не видели, а также ещё более сильные струи и пузыри, вызванные детскими звёздами, отрывающимися от близлежащих газа и пыли.

Источник: The Verge