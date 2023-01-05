SpaceX вывела в космос спутник EOS SAT-1 (первый из агроориентированного созвездия EOSDA), разработанный и созданный в Украине

3 января во время миссии Transporter-6 компания SpaceX вывела в космос не только украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, но еще и первый спутник созвездия EOSDA компании EOS Data Analytics. Это продуктовая компания, работающая в сфере коммерческого космоса, с головным офисом в США и центрами разработки в Украине (Киев, Днепр Запорожье). Многие компоненты спутника были украинскими, поэтому его тоже можно назвать украинским.

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Спутник EOS SAT-1 – это собственная разработка компаний, входящих в Noosphere бизнесмена Макса Полякова. Операционный процесс полного цикла установлен через вертикальную интеграцию компаний в экосистеме Noosphere – EOS Data Analytics, Dragonfly Aerospace, SETS, Flight Control Propulsion.

Спутник EOS SAT-1 был построен и оснащен двумя высокоточными камерами DragonEye украино-южноафриканской компании Dragonfly Aerospace. Двигатель спутника разработала украинская компания SETS (Space Electric Thruster Systems), а Flight Control Propulsion обеспечила 3D печать деталей и изготовление элементов корпуса. EOSDA будет получать снимки со спутника для дальнейшей обработки и обеспечения своих клиентов данными для принятия обоснованных решений в аграрном секторе.

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Отмечается, что после старта ракеты Falcon 9 спутник был успешно доставлен на низкую околоземную орбиту. Вскоре EOS SAT-1 передал телеметрию и данные о состоянии систем. Это свидетельствует о плановом начале его работы на орбите.

EOS SAT-1 – это первый спутник группировки EOS SAT, ориентированной на сельское хозяйство. Спутник отслеживает до 1 млн км2 каждый день, используя 11 агроориентированных диапазонов. В общей сложности EOS SAT будет насчитывать 7 небольших оптических спутников. С их помощью компания EOS Data Analytics намерена собирать спутниковые снимки, обрабатывать их с привлечением ИИ, а затем снабжать клиентов аналитическими данными для поддержки внедрения методов устойчивого сельского хозяйства и экологического мониторинга лесных угодий.

Планируется, что EOS SAT-2 и последующие спутники выйдут на орбиту в течение 2023-2024 годов. Достижение полного оперативного потенциала группировки запланировано на 2025 год. Тогда EOS SAT будет охватывать до 100% стран с самой большой площадью сельскохозяйственных угодий и лесов, что составляет 98,5% таких земель на всей планете. Группировка будет ежедневно наблюдать за площадями до 12 млн км2. Её спутниковые камеры будут создавать панхроматические и многоспектральные изображения, используя 13 диапазонов, ориентированных на сельское хозяйство.

Ожидается, что EOS SAT поможет агробизнесам контролировать рост культур и выявлять жару, холод, нехватку воды, распространение сорняков, нашествия вредителей и другие проблемы, угрожающие посевам. Компании также смогут оптимизировать использование ресурсов на основе карт производительности и вегетации, предоставленных спутниковой группировкой, проверять эффективность новых средств защиты растений или удобрений, управлять орошением, оценивать урожайность, а также избавиться от лишних проверок полей, таким образом уменьшая использование топлива и многое другое.