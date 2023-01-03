SpaceX запустила одновременно 114 спутников. Среди них – украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, который создали в КПИ им. Игоря Сикорского

Сегодня, 3 января, компания SpaceX осуществила первый запуск ракеты Falcon 9 в 2023 году. Миссия Transporter-6 предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту сразу 114 спутников. Одним из них является украинский наноспутник PolyITAN-HP-30, созданный к 30-летию независимости Украины.

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Старт ракеты с Космического пускового комплекса-40 (SLC-40) на мысе Канаверал прошёл успешно. Первая ступень ракеты, используемая для миссии Transporter-6, ранее уже применялась в нескольких других миссиях: GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 и 10 Starlink. После разделения ступень Falcon 9 успешно приземлилась в Landing Zone 1 (LZ-1) Станции космических сил на мысе Канаверал.

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Спутник PolyITAN-HP-30 создали учёные КПИ им. Игоря Сикорского за бюджетные средства, предоставленные Министерством образования и науки Украины. Предполагается, что после выхода на планируемую орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.