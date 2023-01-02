В первые ночи января 2023 года можно наблюдать Квадрантиды – один из наиболее ярких метеорных потоков с «огненными шарами»

Метеорный поток Квадрантиды считается одним из лучших для наблюдения в течение всего года. Этот поток ежегодно активен в период с 26 декабря до 16 января. В 2023 году его максимум приходится на 2 и 3 января. По данным NASA, на пике можно наблюдать в среднем 80 метеоров в час, проносящихся через атмосферу Земли со скоростью около 41 км/с.

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Квадрантиды — это обломки астероида под названием 2003 EH1, который был обнаружен в ходе поиска околоземных объектов обсерваторией Лоуэлла (LONEOS) в 2003 году. Астероид имеет диаметр около 3,2 км и может быть остатками потухшей кометы.

Астероид 2003 EH1 обращается вокруг Солнца каждые 5,52 года. Земля проходит через след его обломков под перпендикулярным углом. В результате пиковый период для вхождения в атмосферу метеоритной пыли и обломков достаточно короткий.

Квадрантиды вылетают между созвездиями Волопаса и Дракона, недалеко от ручки Большой Медведицы. Своё название они берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Квадрантиды известны своими метеорами в виде «огненных шаров». Они длиннее и ярче, чем обычные метеоры, потому что они происходят из более крупных обломков.

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Для наиболее комфортного наблюдения за метеорным потоком лучше всего заблаговременно выехать за территорию крупного города, чтобы снизить интенсивность светового загрязнения. Желательно дать глазам 20-30 минут, чтобы привыкнуть к темноте.

Следующим крупным метеорным потоком после Квадрантид в 2023 году будут Лириды. Период их активности будет приходиться в период с 15 по 29 апреля, а максимуму ожидается 22 и 23 апреля.

Источник: space