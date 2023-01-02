В первые ночи января 2023 года можно наблюдать Квадрантиды – один из наиболее ярких метеорных потоков с «огненными шарами»

Метеорный поток Квадрантиды считается одним из лучших для наблюдения в течение всего года. Этот поток ежегодно активен в период с 26 декабря до 16 января. В 2023 году его максимум приходится на 2 и 3 января. По данным NASA, на пике можно наблюдать в среднем 80 метеоров в час, проносящихся через атмосферу Земли со скоростью около 41 км/с.
Квадрантиды — это обломки астероида под названием 2003 EH1, который был обнаружен в ходе поиска околоземных объектов обсерваторией Лоуэлла (LONEOS) в 2003 году. Астероид имеет диаметр около 3,2 км и может быть остатками потухшей кометы.
Астероид 2003 EH1 обращается вокруг Солнца каждые 5,52 года. Земля проходит через след его обломков под перпендикулярным углом. В результате пиковый период для вхождения в атмосферу метеоритной пыли и обломков достаточно короткий.
Квадрантиды вылетают между созвездиями Волопаса и Дракона, недалеко от ручки Большой Медведицы. Своё название они берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Квадрантиды известны своими метеорами в виде «огненных шаров». Они длиннее и ярче, чем обычные метеоры, потому что они происходят из более крупных обломков.
Для наиболее комфортного наблюдения за метеорным потоком лучше всего заблаговременно выехать за территорию крупного города, чтобы снизить интенсивность светового загрязнения. Желательно дать глазам 20-30 минут, чтобы привыкнуть к темноте.
Следующим крупным метеорным потоком после Квадрантид в 2023 году будут Лириды. Период их активности будет приходиться в период с 15 по 29 апреля, а максимуму ожидается 22 и 23 апреля.
Источник: space