1,2 ТБ за $300? Продавцы ноутбуков на Amazon начали "раздувать" объем памяти за счет OneDrive

На Amazon распространяются объявления о продаже ноутбуков с Windows с обманчивым характеристиками памяти. Предприимчивые продавцы завышают объем хранилища, учитывая OneDrive, а клиенты просто могут не заметить уточнение сразу.





О новой обманчивой схеме написал пользователь bmr99 на subreddit r/LinusTechTips, а сайт Neowin подтвердил ее. В оригинальной заметке на Reddit отмечается, что проблема широко наблюдается в объявлениях с ноутбуками HP, для которых устанавливают объем памяти на уровне 1,1 ТБ или 1,2 ТБ. Собственно, опытным пользователям в глаза бросится уже само число, учитывая то, что емкость хранилища обычно измеряется в других и более привычных показателях, например, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ (1024 ГБ) и тому подобное.

На деле, большинство из предложенных ноутбуков имеют только 128 ГБ хранилища. Откуда берется «остаток» в 1 ТБ? Это объем хранилища OneDrive, который вы получаете по годовой подписке на Microsoft 365 и который входит в комплект покупки. Вот некоторые из примеров объявлений, которые сейчас можно найти на Amazon:

Ноутбук HP 15,6″ для бизнеса с Microsoft 365 — Издание 2026 — Copilot AI — 4-ядерный процессор Intel N100 — 1,1 ТБ памяти (1 ТБ OneDrive + 128 ГБ SSD) — Windows 11 — без мыши — $299,99 (скидка 58% от обычной цены $799,99).

Ноутбук HP 15,6″ для бизнеса с Microsoft Office 365, 1,1 ТБ памяти (128 ГБ UFS + 1 ТБ OneDrive), 16 ГБ ОЗУ, 4-ядерный процессор Intel, Windows 11, наушники PLUSERA и концентратор 8-в-1 в комплекте, цвет Moonlight Blue — $439,98 (скидка 32% от обычной цены $649,99).

Легкий ноутбук HP 14″ в цвете Willow Green, 4-ядерный процессор Intel, 4 ГБ ОЗУ, 1,6 ТБ памяти (128 ГБ SSD + портативный накопитель 512 ГБ + 1 ТБ OneDrive), с пакетом WOWPC, веб-приложения Microsoft 365 — $245,99 (на 12% ниже обычной цены $278,88).

Подобные объявления не ограничиваются лишь ноутбуками бренда HP. Если вбить в поиске на Amazon «Laptop OneDrive» найдутся и другие. Плюс ко всему, это не является тактикой одного продавца, схема распространена и они даже конкурируют между друг другом подобным образом. К тому же, проверка Neowin показала, что страдают и другие онлайн-магазины, в этом числе и популярный американский ритейлер электроники Newegg.



