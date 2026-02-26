HP: память уже составляет 35% себестоимости ПК — вдвое больше, чем в прошлом году

HP заявила, что память теперь формирует 35% себестоимости персонального компьютера — это примерно вдвое больше, чем в прошлом году. Причина заключается в стремительном росте спроса на компоненты для инфраструктуры искусственного интеллекта при ограниченном предложении чипов, что приводит к дефициту и росту цен на RAM и SSD.





Во время последнего отчета о прибыли финансовый директор HP Карен Паркгилл отметила:

«В прошлом квартале мы сообщали, что расходы на память и накопители составляли примерно 15-18% нашей спецификации материалов для ПК, а теперь мы оцениваем этот показатель примерно в 35% за год».

Она также подтвердила, что частью ответа компании станет повышение цен. Ранее Samsung также предупреждала о возможном росте цен из-за дефицита памяти, вызванного бумом ИИ.

Рост стоимости компонентов стал новой нормой для покупателей ПК в 2026 году. Кризис оперативной памяти играет здесь ключевую роль. Временный CEO HP Брюс Бруссар отметил, что хотя он «считает, что рынок со временем сбалансируется», компания уже работает над расширением круга поставщиков и ищет возможности закупок памяти по более низким ценам.





По словам руководства HP, спрос на так называемые ИИ ПК растет: 35% продаж компьютеров компании уже приходится именно на такие модели. Хотя Dell ранее заявляла, что потребители не демонстрируют особого интереса к ИИ ПК.

Инфраструктура искусственного интеллекта активно потребляет глобальные запасы памяти. Компании вроде Micron даже отказались от потребительских брендов, сосредоточившись полностью на поставках крупным коммерческим заказчикам. Под давлением оказались и другие компоненты, в частности видеокарты, которые требуют большого количества видеопамяти.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В новых условиях, когда память «съедает» более трети бюджета на компоненты, наблюдается рост цен на смартфон и компьютерную технику. Выбор у производителей фактически небольшой: либо уменьшать маржу, что неприемлемо для акционеров, либо перекладывают расходы на покупателей.

Источник: engadget