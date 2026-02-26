banner
Новости Устройства 26.02.2026 comment views icon

HP: память уже составляет 35% себестоимости ПК — вдвое больше, чем в прошлом году

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

HP: пам’ять вже становить 35% собівартості ПК — удвічі більше, ніж торік

HP заявила, что память теперь формирует 35% себестоимости персонального компьютера — это примерно вдвое больше, чем в прошлом году. Причина заключается в стремительном росте спроса на компоненты для инфраструктуры искусственного интеллекта при ограниченном предложении чипов, что приводит к дефициту и росту цен на RAM и SSD.


Во время последнего отчета о прибыли финансовый директор HP Карен Паркгилл отметила:

«В прошлом квартале мы сообщали, что расходы на память и накопители составляли примерно 15-18% нашей спецификации материалов для ПК, а теперь мы оцениваем этот показатель примерно в 35% за год».

Она также подтвердила, что частью ответа компании станет повышение цен. Ранее Samsung также предупреждала о возможном росте цен из-за дефицита памяти, вызванного бумом ИИ.

Рост стоимости компонентов стал новой нормой для покупателей ПК в 2026 году. Кризис оперативной памяти играет здесь ключевую роль. Временный CEO HP Брюс Бруссар отметил, что хотя он «считает, что рынок со временем сбалансируется», компания уже работает над расширением круга поставщиков и ищет возможности закупок памяти по более низким ценам.


По словам руководства HP, спрос на так называемые ИИ ПК растет: 35% продаж компьютеров компании уже приходится именно на такие модели. Хотя Dell ранее заявляла, что потребители не демонстрируют особого интереса к ИИ ПК.

Инфраструктура искусственного интеллекта активно потребляет глобальные запасы памяти. Компании вроде Micron даже отказались от потребительских брендов, сосредоточившись полностью на поставках крупным коммерческим заказчикам. Под давлением оказались и другие компоненты, в частности видеокарты, которые требуют большого количества видеопамяти.

В новых условиях, когда память «съедает» более трети бюджета на компоненты, наблюдается рост цен на смартфон и компьютерную технику. Выбор у производителей фактически небольшой: либо уменьшать маржу, что неприемлемо для акционеров, либо перекладывают расходы на покупателей.

Собирайте ПК быстрее: память DDR5 будет дорожать на 30-50% ежеквартально

Спецпроекты
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Перші фото з камери Samsung Galaxy S26 Ultra проти iPhone 17 Pro та Vivo X300 Pro: який смартфон знімає краще?

Источник: engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Более 460 км: Китай строит гигантский барьер из тысяч гражданских судов вблизи Тайваня
Ник Фрост написал имя "Хагрид" 7000 раз, чтобы получить роль в сериале "Гарри Поттер"
На этой неделе биткоин "отпраздновал" свою 17-ю годовщину
Роботакси Waymo завезло пассажира на трамвайные рельсы и заставило бежать
CoinShares: в 2025 году приток средств в криптовалюты составил более $47 млрд — почти рекорд
По роману Агаты Кристи: на Netflix вышел новый детектив из 3-х эпизодов
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Первый тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретная видеокарта не нужна
"Встретил прекрасную женщину": долгожданный инди-хит All Living Things отложили, потому что разработчик влюбился
Функция Audio Eraser от Samsung теперь работает с YouTube и другими приложениями
Бумер-шутер FPS Quest превращает частоту кадров в ресурс здоровья, каждый пропущенный удар — минус производительность
Anker анонсировала Solix E10: резервное питание для дома на 66 кВт / 90 кВт-ч
Спрос на iPhone 4 взлетел на 1000% через 15 лет после выпуска — благодаря TikTok
Разделение огня и электричества: китайская Svolt создала батарею, которая "спасет" пассажиров электрокара во время пожара
Netflix анонсировал фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" о закулисье финального сезона — смотрим трейлер
Круглый ответ Mac Mini: ПК Lenovo Yoga Mini i в форме шайбы содержит чипы Core Ultra X7
Minecraft 2.0: модер запустил Windows 95 внутри новой игры Hytale
Временное решение: OnePlus объяснила блокировку отката прошивок
Упаковщик "Укрпошти" в Киеве забрал 5 смартфонов Xiaomi из посылок и сдал в ломбард — ущерб оценили всего в 6 тыс. грн
AirDrop и компания: разработчики создали сайт с багами, которые Apple игнорирует годами
Как верифицировать терминал Starlink в Украине: гайд для физлиц, ФОП и компаний
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить