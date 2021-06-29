1 липня в Україні запрацює стрімінговий сервіс Paramount+, він буде доступний на платформах Київстар ТБ, 1+1 video та Megogo





Україна стала однією з перших європейських країн, де мультиплатформений продукт Paramount+ від ViacomCBS офіційно буде доступним для користувачів OTT. Вже з 1 липня Paramount+ буде доступний одразу на трьох платформах онлайн-телебачення: Київстар ТБ, 1+1 video та Megogo. Наразі 1+1 media веде перемовини з іншими представниками OTT-ринку, аби масштабувати присутність Paramount+ в інтернет-сегменті, в тому числі й на інших вітчизняних майданчиках.

Мультиплатформа Paramount+ представлена більш ніж 5000 годинами преміального контенту різних брендів, що входять до структури ViacomCBS. Українські користувачі матимуть змогу першими ексклюзивно переглянути нові прем’єри від студії Paramount Pictures, однією з яких вже з самого початку запуску сервісу буде оскароносний фільм «Батько» з Ентоні Гопкінсом у головній ролі.

Платформа Paramount+ пропонує наступний контент від ViacomCBS:

кінофільми від найстарішої та однієї з найбільших кіностудій Голлівуду Paramount Pictures: франшизи «Трансформери», «Місія нездійсненна», «Черепашки-ніндзя», культові «Хрещений батько», «Форрест Ґамп», «Впіймай мене, якщо зможеш», «Сніданок у Тіффані» та інші відомі кінохіти.

понад 2000 годин всіх сезонів анімаційних серіалів від Nickelodeon: «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратні Штани», «Панда Кунг-Фу», «Шиммер та Шайн», «Черепашки-ніндзя», «Аватар», «Дора-мандрівниця» та багато інших.

серіали від CBS Showtime: «Мільярди», «Californication», «Шітс Крік» та інші.

більш ніж 1000 годин молодіжних серіалів та реаліті-шоу від MTV та Awesomeness TV: «Зак та Міа», «Вагітна у 16», «Екс на пляжі», «Тачку на прокачку» та інше.

понад 600 епізодів молодіжних та комедійних серіалів від Comedy Central: «Монстри корпорації», легендарний «Південний парк» та інші ситкоми.

а також родзинка для жіночої аудиторії – понад 600 годин теленовел від латино-американського виробника Telefe: від класики, такої як «Дикий ангел» та «Серед канібалів», до новинок для підлітків «Нуби», «Клуб 57» та інші.

«Платформи, які надають доступ до якісного преміального міжнародного контенту, все частіше займають найбільш популярну нішу серед української аудиторії. Впевнені, що запуск Paramount+, одного з найбільш впізнаваних медіабрендів, стане гучною сенсацією та беззаперечно зацікавить вибагливого глядача в Україні» — прокоментував Андрій Мальчевський, директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення 1+1 media.

Джерело: Paramount+