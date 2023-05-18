10 тыс. пострадавших, 15 млн грн убытков, 56 злоумышленников — Нацполиция ликвидировала масштабную мошенническую фишинговую схему

Нацполиция провела масштабную спецоперацию по ликвидации крупной мошеннической сети, жертвами которой стали более 10 тысяч граждан.

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Следственные действия проходили в 20 регионах, а участие в операции принимали более 500 правоохранителей. Также расследованию способствовал отдел противодействия мошенничеству МоноБанка. В результате Нацполиция разоблачила 56 злоумышленников. Они рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан, получали доступ к счетам и выводили с них деньги. Сумма ущерба составляет примерно 15 млн грн, однако во время расследования она еще может увеличиться.

Полицейские установили 11 сообществ, где размещались объявления по поводу «подработки». Желающие легких денег должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан. Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи разных товаров, в основном – бытовой техники.

Потенциальных жертв искали на торговых онлайн-площадках. Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в посторонние мессенджеры, туда посылали фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар. После этого информация о банковских картах становилась известной злоумышленникам. Впоследствии они выводили деньги граждан на подконтрольные счета.

Сотрудники полиции идентифицировали 56 злоумышленников и провели обыски по местам их проживания в 20 областях Украины. По их результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают:

ч. 3 – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет

ч. 4 – лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: Киберполиция