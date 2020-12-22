«130 тыс. автомобилей и 2 млрд грн налогов»: ГФС раскрыла масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из ЕС и США

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Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с Государственной налоговой службой Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США.

В течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличный расчет, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей «предприятиям-скрутчикам» для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

Всего было реализовано более 130 000 транспортных средств, благодаря чему предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен, отметил и.о. председателя ГФС Дмитрий Сосинович. В данный момент продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что согласно данным ассоциации «Укравтопром» с начала текущего года в Украине поставили на учет 313,3 тыс. б/у автомобилей, что в четыре раза больше реализаций новых автомобилей за тот же период.

Источник: ГФС Украины