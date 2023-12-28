2 млн доставленных посылок за одни сутки ─ «Новая почта» установила новый рекорд

В течение одного дня, 18 декабря 2023 года, «Новая почта» смогла доставить рекордное количество посылок – 2 012 943. Таким образом, каждую минуту компания доставляла почти 1400 посылок.

Прошлогодний суточный рекорд был установлен 30 декабря — тогда «Новая почта» доставила 1,96 млн отправлений по всей Украине. С тех пор компания расширила сеть отделений и почтаматов, что позволило увеличить показатели. За 2023 год сеть «Новой почты» увеличилась на 4850 отделений и почтоматов, а общее количество точек сервиса сети уже составляет 26,5 тыс.

Также компания ввела в эксплуатацию два новых терминала – в Киеве и Одессе.

«Это мощные автоматизированные сортировочные центры, которые позволяют нам удерживать высокую скорость доставки в условиях роста объема грузов. Несмотря на войну, мы продолжаем инвестировать, строить терминалы, потому что очень хотим, чтобы экономика Украины работала, а клиенты Новой почты получали тот самый высокий уровень сервиса, к которому они привыкли», — говорит СЕО «Новой почты» Александр Бульба.

В этом году компания уже доставила рекордное для себя количество отправлений – более 400 млн штук. Это на 10% больше, чем в рекордном довоенном 2021 году.