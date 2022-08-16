2 сентября Amazon выпустит сразу два эпизода «Властелин колец: Кольца власти» — он завершится на 9 дней раньше «Дома дракона» на HBO

Сервис Amazon Prime Video начнёт показ сериала «Властелин колец: Кольца власти» уже 2 сентября. И в этот день поклонники увидят сразу два эпизода первого сезона. В дальнейшем новые эпизоды будут выходить по одному в неделю.

Так, первые две серии сериала «Властелин колец: Кольца власти» можно будет увидеть в пятницу 2 сентября в 4:00 по Киевскому времени. Следующие шесть эпизодов будут выходить по одному каждую следующую пятницу, но уже в 7:00 по Киевскому времени. Серии будут выходить одновременно во всех странах, где доступен сервис Amazon Prime Video, так что в некоторых регионах начало показа может приходиться ещё на 1 сентября.

Благодаря такому подходу Amazon сможет завершить показ всех эпизодов первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» на 9 дней раньше финала первого сезона другого ожидаемого сериала – «Дом дракона» от HBO. Если бы Amazon выпускала серии по одной в неделю, то финал «Властелина колец» пришёлся бы на пятницу 21 октября, а выход последней серии «Дома дракона» запланирован на воскресенье 23 октября. Благодаря объединённому выходу двух первых серий «Властелин колец» завершится 14 октября – более чем за неделю до окончания «Дома дракона».

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Источник: variety