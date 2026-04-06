Леди Гага и возвращение Миранды Пристли в "Дьявол носит Prada 2"

Легендарное противостояние в мире высокой моды возвращается на большие экраны с неожиданным музыкальным сопровождением. Студия Disney обнародовала финальный трейлер сиквела «Дьявол носит Prada», подтвердив, что главную песню к фильму записала Леди Гага.





Лента, которая фокусируется на упадке традиционного глянца и цифровой трансформации медиа, обещает стать не только модным, но и технологическим высказыванием о современной эпохе. Сюжет второй части разворачивается вокруг попыток Миранды Пристли спасти свой журнал Runway от банкротства во времена господства социальных сетей и ИИ. Ей противостоит бывшая ассистентка Энди Сакс, которая теперь руководит мощным рекламным конгломератом.

Кроме актерского состава, особое внимание уделили визуальной части: трейлер представлен в формате 4K с поддержкой Dolby Vision, что подчеркивает текстуры кутюрных нарядов. Хотя лучшие фильмы о моде обычно фокусируются на эстетике, сиквел углубляется в инструментарий медиаменеджмента 2026 года.





Музыкальный вклад Леди Гаги стал логичным шагом после ее успешных перевоплощений в большом кино. Новая композиция под названием «Devil’s Rhythm» сочетает оркестровую аранжировку с агрессивными синтезаторами, что символизирует конфликт старой и новой школ. Учитывая, как Леди Гага проявила себя в фильме «Джокер 2», критики уже пророчат песне номинацию на «Оскар». Технически саундтрек сведен с использованием стандарта Dolby Atmos для достижения максимального эффекта присутствия в залах IMAX.

Производственный процесс фильма включал использование передовых систем обработки цвета, чтобы передать специфическое освещение модных показов. Многие зрители отмечают, насколько технологии Dolby Vision меняют восприятие кино, делая картинку почти тактильной. «Дьявол носит Prada 2» уже возглавил самые ожидаемые фильмы 2026 года в жанре драмы, потеснив даже масштабные блокбастеры. Премьера ленты запланирована на осень, а предпродажа билетов в премиальные залы начнется уже в ближайшее время.

Источник: Deadline