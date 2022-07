Новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» намекает на битву с Сауроном

Сервис Amazon Prime Video выпустил новый трейлер сериала The Lord of the Rings: The Rings of Power / «Властелин колец: Кольца власти», который даёт зрителям взглянуть на Вторую эпоху Средиземья.

Трейлер начинается с повествования Галадриэль, когда молодая эльфийка говорит:

«Было время, когда мир был так молод, что не было восхода солнца».

Затем трейлер знакомит зрителей с эльфами, гномами, людьми и хоббитами. Но когда один из хоббитов говорит: «Мы в безопасности», — становится понятно, что это не так. Галадриэль говорит о видениях зла и враге, который «всё ещё там». Трейлер также демонстрирует сцены сражений и намекает на появление Саурона, с которым предстоит сражаться.

Последние кадры трейлера показывают четырёх хоббитов, идущих по травянистому полю, напоминая об уходе Фродо, Сэма, Мерри и Пиппина из Шира.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября этого года на сервисе Amazon Prime Video.