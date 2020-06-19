21 июня произойдёт кольцеобразное солнечное затмение, в Украине его можно будет наблюдать частично





21 июня – в день летнего солнцестояния – жители Земли смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. При этом Луна будет затмевать Солнце, но в результате значительного отдаления спутника от Земли, она не полностью перекроет диск Солнца, а оставит небольшой незатенённое кольцо. Максимальная фаза затмения составит 0,994.

Грядущее солнечное затмение лучше всего будет видно в странах Восточной Африки, Южной и Восточной Азии. Максимальную фазу затмения смогут увидеть жители Индии. В Украине также можно будет наблюдать затмение, но в наших краях оно будет не кольцеобразным, а частичным. Луна закроет лишь небольшой участок поверхности Солнца. В Украине солнечное затмение можно будет наблюдать на протяжении нескольких десятков минут. Так, затмение в Киеве начнётся 21 июня в 08:29, достигнет максимума к 08:51 (Луна закроет 5% Солнца), в 09:14 уже закончится. Таким образом, общая длительность затмения для Киева составит около 45 минут. В юго-восточных регионах страны длительность и перекрытие могут быть немного больше, в северо-западных – меньше.

Для тех, кто захочет увидеть максимальную фазу кольцеобразного затмения, в интернете будут организованы трансляции этого события. Согласно расчётам, максимальная фаза будет длиться 38 секунд, а ширина кольца будет незначительной – Луна закроет 99,4% Солнечного диска. Максимальная фаза будет наблюдаться примерно в 9:40 по киевскому времени.

Следующее солнечное затмение (полное) состоится 14 декабря 2020 года, но в Украине его наблюдать не получится, даже частично. Следующее видимое из Украины солнечное затмение (кольцеобразное) будет проходить 10 июня 2021 года – с перекрытием 12% солнечного диска (при наблюдении из Киева).

Источник: sciencealert