Новости Устройства 22.07.2025 comment views icon

246 ТБ: Kioxia представила самый вместительный в мире SSD

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Олексій Єрін

Автор новостей

246 ТБ: Kioxia представила самый вместительный в мире SSD

Kioxia представила твердотельный накопитель объемом 245,76 ТБ. Это самый большой объем на сегодня, в который вмещается до 12,5 тыс. файлов по 20 ГБ каждый.

Накопитель LC9 создан в первую очередь для хранения данных моделей искусственного интеллекта и обработки hyperscale-нагрузок. Компании удалось вместить 8 ТБ ячеек памяти во всего лишь один NAND-чип — и это также самая высокая плотность данных в настоящее время. Чтобы хотя б приблизительно ощутить такую ёмкость, необходимо представить себе 12,5 тыс. 4K-фильмов объемом по 20 ГБ.

SSD использует контроллер собственной разработки, его название пока не разглашается, но известен тип чипов памяти: BiCS8 2Tb 3D QLC NAND. Корпус новинки соответствует формфактору накопителей для датацентров — E3.L и вмещает 32 чипа по 8 ТБ, плюс контроллер.

246 ТБ: Kioxia представила найбільший у світі SSD
Новый тип памяти 3D QLC NAND / Kioxia

Накопитель обеспечивает последовательную скорость считывания данных до 12 ГБ/с. При этом запись составляет 3 ГБ/с. Это высокие цифры для устройства с таким количеством чипов памяти и, соответственно, очень высокой нагрузкой на контроллер. LC9 может выполнять рандомные операции со скоростью до 1,3 млн. IOPS при считывании и до 50 000 IOPS при записи.

О надежности накопителя известно, что его показатель суточной записи равен 0,3 (то есть почти 74 ТБ в сутки). Это немного для корпоративного хранилища, если не учитывать его общий объем.

246 ТБ: Kioxia представила найбільший у світі SSD
ТТХ нового SSD / Kioxia

Среди защитных технологий перечислены восстановление на уровне ядра, парная коррекция ошибок и защита от внезапной потери питания. Также поддерживается шифрование (AES-256), цифровая подпись прошивки CNSA 2.0 и алгоритмы постквантовой криптографии. Выпускать накопитель производитель планирует в нескольких формфакторах:

  • 2,5-дюймовый U.2 — до 122,88 ТБ,
  • E3.S — до 122,88 ТБ,
  • E3.L — до 245,76 ТБ.

Серия LC9 сейчас уже проходит испытания у партнеров компании и будет представлена на конференции Future of Memory and Storage в августе 2025 года. Информации о цене новинки пока нет и, скорее всего, она будет известна лишь крупным клиентам компании.

Источник: Tom’s Hardware

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