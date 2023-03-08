Дата-центр на Луне. В 2023 году американцы построят первый внеземной центр обработки данных

Американская компания Lonestar Data Holdings привлекла $5 млн для финансирования проекта по строительству дата-центра на Луне. Первый сервер стартап планирует запустить уже в конце этого года.

В апреле 2022 года основатель Lonestar Крис Стотт так прокомментировал идею:

«Данные – это самая большая валюта, которую когда-либо создавало человечество. А Земля слишком хрупкая для их хранения. Луна – идеальное место для безопасного размещения данных в будущем».

Компания планирует отправить оборудование в конце года, во время запуска второй лунной миссии Intuitive Machines на ракете SpaceX Falcon 9. NASA предоставляет финансирование Intuitive Machines, Astrobotic, Draper и Firefly Aerospace в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS) – части миссии по возвращению человека на Луну Artemis.

Предполагается, что на первом этапе лунный дата-центр будет использоваться просто для хранения информации, например, некоторых резервных копий компаний. Его масса составит примерно 1 кг, а объем хранилища – 16 ТБ.

Дата-центр будет получать энергию и поддерживать связь с Землей через посадочный модуль. Полноценный, полностью независимый дата-центр на Луне, Lonestar планирует построить к 2026 году.

Источник: gadgettendency