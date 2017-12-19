«$50 млн уже потратили, но нет ни экспресса, ни долларов»: проект «Воздушного экспресса» между Киевом и Борисполем на грани закрытия

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Грандиозный проект под названием «Воздушный экспресс» для обеспечения железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь, о котором мы уже однажды рассказывали, с высокой вероятностью может быть отменен. По крайней мере, на эту мысль наталкивают заявления замминистра инфраструктуры Виктор Довгань из недавнего интервью ресурсу LIGA.net, посвященного китайским проектам в Украине.

Под реализацию проекта китайцы согласились выделить Украине кредит в сумме $372 млн, из которых уже потратили $50 млн. Но, как рассказывает Довгань, пока что эффект от этих самых потраченных $50 млн ощущается слабо.

«Потратили $50 млн. В результате нет ни экспресса, ни долларов», – рассказывает Довгань.

Зато ощущаются финансовые обязательства, связанные с возвращением кредита.

Как сообщается, обслуживание кредита на строительство Воздушного экспресса обходится Украине в $2 млн в месяц.

Украинская сторона считает, что это слишком высокая плата и настаивает на снижении процентной ставки по кредиту, которая сейчас составляет 6,5% годовых.

«Сегодня мы кредиты привлекаем под 2% годовых и настаиваем на снижении. Китайская сторона пока на это не идет. Максимум, что они готовы дать, – 4,5%. Если ставка не будет снижена, мы откажемся от кредита и вернем деньги», – заявил Виктор Довгань.

Украина уже выплатили два транша, в следующем месяца нужно будет совершить третий платеж.

«Ситуация на самом деле критическая. Мое личное мнение – проект нужно закрывать. Такими темпами, как он движется, смысла его продолжать нет», – добавил чиновник.

Первоначально проект предусматривал запуск скоростной электрички, но затем выяснилось, что она будет вызывать помехи в работе аэронавигационного оборудования аэропорта. Затем рассматривался вариант с подземным тоннелем, но он существенно дороже первоначального замысла.

По словам Довганя, сейчас Министерство инфраструктуры предлагает запустить дизельные поезда. В таком случае проект обойдется в $120 млн. Второй вариант – ветка метро в Борисполь будет стоить $300 млн и сопряжен с определенными трудностями – на время строительства (минимум на два года) будет частично ограничено движение по Бориспольской трассе. Оба проекта находятся на рассмотрении Кабмина, который должен определиться с окончательным вариантом.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что общая сумма украинско-китайских проектов достигает $7 млрд.

Источник: liga.net