9-10 декабря пройдут бесплатные выходные на многопользовательские игры в PlayStation Plus – без подписки

Sony Interactive Entertainment объявила о грядущих бесплатных многопользовательских выходных в PlayStation Plus.

Многопользовательские онлайн-режимы в играх для PS4 и PS5 будут доступны без подписки PlayStation Plus с 00:01 9 декабря до 23:59 10 декабря по местному времени. Игрокам, желающим принять участие в акции, потребуется учетная запись PlayStation Network.

Бесплатные выходные в многопользовательских онлайн играх предлагаются в рамках акции Sony Season of Play, которая также будет включать в себя новые аватары, кампании PlayStation Stars, киберспортивные турниры и скидки на продукты.

Sony недавно объявила, что в декабрьские игры PlayStation Plus Essential войдут Lego 2K Drive (PS5, PS4), Powerwash Simulator (PS5, PS4) и Sable (PS5). Подписчики PlayStation Plus смогут претендовать на эти игры с 5 декабря по 1 января 2024 года.

Подписка PlayStation Plus начинается с 209 грн в месяц. Сумма зависит от тарифного плана и предпочитаемого срока подписки. Подробно ознакомиться с действующими тарифами можно по следующему адресу.