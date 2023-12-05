Новости Игры 05.12.2023 в 13:51 comment views icon

9-10 декабря пройдут бесплатные выходные на многопользовательские игры в PlayStation Plus – без подписки

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Sony Interactive Entertainment объявила о грядущих бесплатных многопользовательских выходных в PlayStation Plus.

Многопользовательские онлайн-режимы в играх для PS4 и PS5 будут доступны без подписки PlayStation Plus с 00:01 9 декабря до 23:59 10 декабря по местному времени. Игрокам, желающим принять участие в акции, потребуется учетная запись PlayStation Network.

Бесплатные выходные в многопользовательских онлайн играх предлагаются в рамках акции Sony Season of Play, которая также будет включать в себя новые аватары, кампании PlayStation Stars, киберспортивные турниры и скидки на продукты.

Sony недавно объявила, что в декабрьские игры PlayStation Plus Essential войдут Lego 2K Drive (PS5, PS4), Powerwash Simulator (PS5, PS4) и Sable (PS5). Подписчики PlayStation Plus смогут претендовать на эти игры с 5 декабря по 1 января 2024 года.

Подписка PlayStation Plus начинается с 209 грн в месяц. Сумма зависит от тарифного плана и предпочитаемого срока подписки. Подробно ознакомиться с действующими тарифами можно по следующему адресу.

Новости партнеров

Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Менше ручної роботи, прозоріші бізнес-процеси: навіщо і як переходити з 1С на Odoo
Black Friday від Sense Bank: валюту можна придбати за курсом 36,6. Пропозиція діє одну добу
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить