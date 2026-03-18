Теперь официально: вышел первый трейлер "Человек-паук 4"

Катерина Левицкая

Перший трейлер "Людина-павук: Абсолютно новий день"

После ряда тизеров и утечек, Sony и Marvel официально представили первый полноценный трейлер фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», четвертого с Томом Холландом в главной роли.


Предыдущий фильм «Человек-паук: Домой пути нет» вышел еще в 2021 году: собрал в прокате более $1,9 млрд, вернул версии «пауков» в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда и в конце концов привел к тому, что персонаж Холланда пошел на жертву, чтобы спасти Нью-Йорк и мультивселенную от разрыва на части.

«Совершенно новый день» продолжает историю и показывает мир, в котором никто не помнит, что Питер — Человек-паук: даже его девушка Эм Джей (Зендая) и лучший друг Нед (Джейкоб Баталон). Оставаясь в одиночестве и оплакивая смерть своей тети Мэй (Мариса Томей), Паркер надевает новый красно-синий костюм, как в комиксах, и отправляется спасать свое положение.

«После заклинания доктора Стрэнджа мир забыл о существовании Питера Паркера. Четыре года спустя он анонимно защищает Нью-Йорк как Человек-паук. Расследуя серию преступлений, Питер раскрывает большую тайну и сталкивается с последствиями своего прошлого».

Четвертый фильм представляет несколько новых и «старых» лиц из вселенной Marvel: кроме Марка Руффало в роли Халка и Джона Бернтала в роли Карателя, вернулся Скорпион Майкла Мандо, а среди новичков можно увидеть Сэди Синк («Очень странные дела»), Трамелла Тиллмана («Разделение»), Лизу Колон-Заяс («Медведь») и Марвина Джонса II, который играет Томбстоуна.


В украинских кинотеатрах «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет 30 июля.

Трейлер (украинский)

Трейлер (оригинал)

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
