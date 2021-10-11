Коннектор питания 12VHPWR стандарта PCIe 5.0 обеспечит передачу до 600 Вт энергии будущим видеокартам

По мере роста энергопотребления видеокарт возникает необходимость в разработке нового разъёма питания для таких устройств. И соответствующее решение уже на подходе. Ресурс Igor’s Lab поделился схемами мощного разъёма питания PCIe, разработанного для стандарта PCIe 5.0. Разъём может появиться в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA.

Разъём питания 12VHPWR включает 16 контактов. Это на 4 больше, чем у 12-контактного разъема питания PCIe от NVIDIA. При этом в разъёме 12VHPWR имеется 12 силовых контактов и 4 меньших сигнальных контакта в нижней части коннектора. На данный момент неизвестно, для чего нужны сигнальные контакты.

Сообщается, что разъём питания 12VHPWR предназначен для видеокарт с поддержкой стандарта PCIe 5.0 и не имеет обратной совместимости с видеокартами предыдущих поколений. Этот новый вариант подключения призван исключить использование нескольких разъёмов питания PCIe и уменьшить путаницу кабелей. Вместо того, чтобы снабжать видеокарты тремя 8-контактными коннекторами питания PCIe, производители могут просто реализовать один разъём 12VHPWR.

Согласно техническим чертежам, разъём питания 12VHPWR не соответствует стандарту MicroFit Molex. Контакты питания находятся на расстоянии 3 мм друг от друга, тогда как шаг на существующих 6-контактных и 8-контактных разъёмах PCIe составляет 4,2 мм. Его длина 18,85 мм, так что это довольно таки большой разъём. Однако он определённо занимает меньше места, чем три 8-контактных разъёма питания PCIe. Для сравнения, входной разъём питания 12VHPWR лишь немного короче, чем 12-контактный коннектор питания PCIe от NVIDIA, длина которого составляет 19 мм.

Каждый силовой контакт рассчитан на силу тока 9,2 А, обеспечивая до 55,2 А тока по шине 12 В. Теоретически, разъём питания 12VHPWR рассчитан на мощность до 662,4 Вт. Однако официально он поддерживает до 600 Вт. Компания Amphenol ICC уже опубликовала некоторые сведения о разъёме 12VHPWR, назвав его Minitek Pwr CEM-5 PCIe Connector System. Компания указала силу тока 9,5 А на каждый контакт питания, что немного выше данных Igor’s Lab. Вместе с тем, Amphenol ICC подтверждает, что коннектор предназначен для видеокарт с энергопотреблением 600 Вт. Однако не уточняется, будет ли это игровая видеокарта или решение для центров обработки данных. Тем не менее, в качестве целевых рынков применения компания назвала ИИ, облачные системы, игровые консоли, графические интерфейсы, сетевое, серверное и накопительное оборудование.

Источник: tomshardware