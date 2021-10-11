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Коннектор питания 12VHPWR стандарта PCIe 5.0 обеспечит передачу до 600 Вт энергии будущим видеокартам

Коннектор питания 12VHPWR стандарта PCIe 5.0 обеспечит передачу до 600 Вт энергии будущим видеокартам

Коннектор питания 12VHPWR стандарта PCIe 5.0 обеспечит передачу до 600 Вт энергии будущим видеокартам

По мере роста энергопотребления видеокарт возникает необходимость в разработке нового разъёма питания для таких устройств. И соответствующее решение уже на подходе. Ресурс Igor’s Lab поделился схемами мощного разъёма питания PCIe, разработанного для стандарта PCIe 5.0. Разъём может появиться в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA.

Разъём питания 12VHPWR включает 16 контактов. Это на 4 больше, чем у 12-контактного разъема питания PCIe от NVIDIA. При этом в разъёме 12VHPWR имеется 12 силовых контактов и 4 меньших сигнальных контакта в нижней части коннектора. На данный момент неизвестно, для чего нужны сигнальные контакты.

Сообщается, что разъём питания 12VHPWR предназначен для видеокарт с поддержкой стандарта PCIe 5.0 и не имеет обратной совместимости с видеокартами предыдущих поколений. Этот новый вариант подключения призван исключить использование нескольких разъёмов питания PCIe и уменьшить путаницу кабелей. Вместо того, чтобы снабжать видеокарты тремя 8-контактными коннекторами питания PCIe, производители могут просто реализовать один разъём 12VHPWR.

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Согласно техническим чертежам, разъём питания 12VHPWR не соответствует стандарту MicroFit Molex. Контакты питания находятся на расстоянии 3 мм друг от друга, тогда как шаг на существующих 6-контактных и 8-контактных разъёмах PCIe составляет 4,2 мм. Его длина 18,85 мм, так что это довольно таки большой разъём. Однако он определённо занимает меньше места, чем три 8-контактных разъёма питания PCIe. Для сравнения, входной разъём питания 12VHPWR лишь немного короче, чем 12-контактный коннектор питания PCIe от NVIDIA, длина которого составляет 19 мм.

Каждый силовой контакт рассчитан на силу тока 9,2 А, обеспечивая до 55,2 А тока по шине 12 В. Теоретически, разъём питания 12VHPWR рассчитан на мощность до 662,4 Вт. Однако официально он поддерживает до 600 Вт. Компания Amphenol ICC уже опубликовала некоторые сведения о разъёме 12VHPWR, назвав его Minitek Pwr CEM-5 PCIe Connector System. Компания указала силу тока 9,5 А на каждый контакт питания, что немного выше данных Igor’s Lab. Вместе с тем, Amphenol ICC подтверждает, что коннектор предназначен для видеокарт с энергопотреблением 600 Вт. Однако не уточняется, будет ли это игровая видеокарта или решение для центров обработки данных. Тем не менее, в качестве целевых рынков применения компания назвала ИИ, облачные системы, игровые консоли, графические интерфейсы, сетевое, серверное и накопительное оборудование.

Источник: tomshardware


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