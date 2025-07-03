AMD Radeon RX 9070 XT стала быстрее RTX 5070 Ti — новый драйвер добавил до 27% производительности

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Иногда драйверы улучшают производительность лучше аппаратных изменений, но на этот раз AMD сотворила чудо — Radeon RX 9070 XT ускорилась на треть.

Тесты производительности видеокарт или других компьютерных компонентов интересны не только в момент их запуска. Часто первые драйверы являются «сырыми» и не позволяют устройству раскрыть весь потенциал. Кажется, подобное произошло с RX 9070 XT, которая получила ощутимое улучшение после программного обновления.

YouTube-канал Hardware Unboxed решил снова протестировать видеокарту, чтобы оценить, насколько улучшилась ее производительность с последними драйверами по сравнению с днем запуска, 6 марта. На системе с процессором Ryzen 7 9800X3D и памятью DDR5-6000 были протестированы 16 игр.

NVIDIA RTX 5070 Ti также участвовала в тесте — чтобы убедиться, что изменения производительности вызваны драйвером, а не патчами к самим играм, которые были выпущены в последнее время. Результаты позволили сравнить производительность видеокарт, какой она есть сейчас. В некоторых играх обе карты показали прирост, что свидетельствует об улучшении и у конкурента Radeon. Однако значительное увеличение производительности наблюдалось именно у 9070 XT. Благодаря этому иногда она даже обходила RTX 5070 Ti, которая считается более производительной и является более дорогой.

В нескольких играх, как Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy и Counter-Strike 2 произошло огромное улучшение работы 9070 XT, иногда до 27%. Именно благодаря этому видеокарта AMD смогла превзойти 5070 Ti по сравнению с первыми обзорами. Карта NVIDIA иногда демонстрировала небольшие улучшения или даже некоторую регрессию — однако в Space Marine 2 исправление ошибок привело к огромному приросту в 36%. В нескольких других играх, включая Starfield и Dragon Age: The Valgard, обе видеокарты практически не продемонстрировали изменений.

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Всего в 16 играх с разрешением 1440p Radeon 9070 XT показала среднее увеличение производительности на 9%, по сравнению с лишь 2,5% у 5070 Ti. В результате «красная» видеокарта вместо отставания в 2,5% от конкурента получила преимущество в 3%. В режиме 4K прирост был гораздо меньшим — обе имели почти одинаковую производительность. Но если принять во внимание ценовую разницу между двумя видеокартами, которая иногда составляет 30% в пользу AMD, ее выбор стал намного привлекательнее.

Источник: VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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