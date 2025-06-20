Новости Устройства 20.06.2025 в 09:42 comment views icon

Видеокарты Sycom получили кулеры Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 и 5060 Ti

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Видеокарты Sycom получили кулеры Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 и 5060 Ti

Когда речь заходит о компьютерных комплектующих, большинство пользователей смотрит на цифры в тестах, количество ядер, частоты и гигабайты. Однако есть одна вещь, которую редко пишут на коробке с видеокартой, но которая буквально режет слух — уровень шума системы охлаждения. Раздражает, когда компьютер стоит под столом и во время игры ревет, как пылесос. И вот японская компания Sycom решила, что с этим надо что-то делать. Так появились сверхтихие видеокарты серии Silent Master Graphics.

Sycom представила три модели из серии GeForce RTX 50, которые получили название Silent Master не просто так. Речь идет о RTX 5070 Ti (16 ГБ), RTX 5070 (12 ГБ) и RTX 5060 Ti (16 ГБ). Все они оборудованы тихими вентиляторами от Noctua и специальными кулерами, которые компания разработала совместно с Nagao Manufacturing.

Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Sycom Silent Master Graphics RTX 5070 Ti 16GB

Флагман RTX 5070 Ti имеет пару известных вентиляторов Noctua NF-A12x25 PWM. RTX 5070 использует версию вентиляторов с меньшими оборотами (LS-PWM), а RTX 5060 Ti получила компактные NF-A9x14 PWM.

Sycom Silent Master Graphics RTX 5070 12GB

Система охлаждения оказалась действительно тихой. Даже под нагрузкой старшая модель дает всего 35,9 дБА (уровень неспешного разговора), средняя — 34,9 дБА, а самая маленькая — вообще 19,9 дБА (тише шепота) на вентилятор. Для сравнения, некоторые другие модели RTX 5070 Ti под нагрузкой могут издавать более 50 дБА шума.

Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Sycom Silent Master Graphics RTX 5060 Ti 16GB

Однако у тихой и эффективной системы охлаждения есть один существенный недостаток — она большая. В результате видеокарта RTX 5070 Ti занимает почти 4 слота (3,8, если быть точным) расширения в системном блоке. RTX 5070 ненамного компактнее — 3,5 слота. RTX 5060 Ti занимает 2,5 слота.

Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Уровень шума видеокарт Sycom Silent Master Graphics

Интересно, что несмотря на эффективный кулер, ни одна из карт не получила заводского разгона. Частоты ядра соответствуют эталонным: RTX 5070 Ti работает на 2295/2452 МГц, а RTX 5070 — на 2325/2512 МГц.

Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Модульна конструкція Sycom Silent Master Graphics

Также используется память GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с и объемами от 12 до 16 ГБ, в зависимости от модели. Это подтверждает, что ставка сделана не на рекорды в бенчмарках, а на стабильность и тишину. Слухи намекают на появление в будущем еще и водяной версии. Возможно она получит заводской разгон.

Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
Температурные показатели Sycom Silent Master Graphics

Еще одна особенность новых видеокарт Sycom Silent Master Graphics заключается в том, что ни одна из них не продается отдельно. Они доступны лишь как часть кастомных ПК в конфигураторе на сайте Sycom. Тем самым производитель снимает с пользователя головную боль, которая может возникнуть при размещении гигантской видеокарты в системном блоке. Пусть этим занимаются опытные инженеры.

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Источник: videocardz

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