Видеокарты Sycom получили кулеры Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 и 5060 Ti

Когда речь заходит о компьютерных комплектующих, большинство пользователей смотрит на цифры в тестах, количество ядер, частоты и гигабайты. Однако есть одна вещь, которую редко пишут на коробке с видеокартой, но которая буквально режет слух — уровень шума системы охлаждения. Раздражает, когда компьютер стоит под столом и во время игры ревет, как пылесос. И вот японская компания Sycom решила, что с этим надо что-то делать. Так появились сверхтихие видеокарты серии Silent Master Graphics.

Sycom представила три модели из серии GeForce RTX 50, которые получили название Silent Master не просто так. Речь идет о RTX 5070 Ti (16 ГБ), RTX 5070 (12 ГБ) и RTX 5060 Ti (16 ГБ). Все они оборудованы тихими вентиляторами от Noctua и специальными кулерами, которые компания разработала совместно с Nagao Manufacturing.

Флагман RTX 5070 Ti имеет пару известных вентиляторов Noctua NF-A12x25 PWM. RTX 5070 использует версию вентиляторов с меньшими оборотами (LS-PWM), а RTX 5060 Ti получила компактные NF-A9x14 PWM.

Система охлаждения оказалась действительно тихой. Даже под нагрузкой старшая модель дает всего 35,9 дБА (уровень неспешного разговора), средняя — 34,9 дБА, а самая маленькая — вообще 19,9 дБА (тише шепота) на вентилятор. Для сравнения, некоторые другие модели RTX 5070 Ti под нагрузкой могут издавать более 50 дБА шума.

Однако у тихой и эффективной системы охлаждения есть один существенный недостаток — она большая. В результате видеокарта RTX 5070 Ti занимает почти 4 слота (3,8, если быть точным) расширения в системном блоке. RTX 5070 ненамного компактнее — 3,5 слота. RTX 5060 Ti занимает 2,5 слота.

Интересно, что несмотря на эффективный кулер, ни одна из карт не получила заводского разгона. Частоты ядра соответствуют эталонным: RTX 5070 Ti работает на 2295/2452 МГц, а RTX 5070 — на 2325/2512 МГц.

Также используется память GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с и объемами от 12 до 16 ГБ, в зависимости от модели. Это подтверждает, что ставка сделана не на рекорды в бенчмарках, а на стабильность и тишину. Слухи намекают на появление в будущем еще и водяной версии. Возможно она получит заводской разгон.

Еще одна особенность новых видеокарт Sycom Silent Master Graphics заключается в том, что ни одна из них не продается отдельно. Они доступны лишь как часть кастомных ПК в конфигураторе на сайте Sycom. Тем самым производитель снимает с пользователя головную боль, которая может возникнуть при размещении гигантской видеокарты в системном блоке. Пусть этим занимаются опытные инженеры.

Источник: videocardz