AMD выпустила Ryzen Threadripper PRO 9000 — 96 ядер, до 2 ТБ памяти и 128 линий PCIe 5.0

AMD официально представила процессоры Ryzen Threadripper PRO 9000 (Shimada Peak), построенные на микроархитектуре Zen 5. Это почти серверный чип EPYC Turin, но с функциональными возможностями, заточенными под рабочие станции. Также компания создала версии Threadripper 9000X и профессиональные видеокарты Radeon AI PRO R9700.

Threadripper PRO 9000

Серия процессоров для высокопроизводительных рабочих станций Threadripper PRO 9000 предлагает следующие возможности:

до 96 ядер / 192 потоков,

полноценная поддержка AVX-512 через 512-битную FPU,

поддержка DDR5-6400, профилей AMD EXPO, CKD,

8-канальная память с ECC (до 2 ТБ).

Вдобавок к этому инженеры AMD увеличили рабочие частоты некоторых моделей. Благодаря всему этому компания обещает заметный прирост производительности по сравнению с Threadripper 7000: +16% в тестах для рабочих станций; +25% в задачах ИИ и машинного обучения.

Новые процессоры Threadripper 9000 устанавливаются в знакомый сокет TR5, главное — прошить BIOS. Пользователям доступны 128 линий PCIe 5.0, правда, CXL, как у серверных EPYC, здесь нет. Также упоминают о функциях AMD PRO Management и поддержке AIM-T WLAN.

Threadripper 9000X

Для менее требовательных пользователей предлагается линейка Threadripper 9000X — высокопроизводительные системы HEDT, но без корпоративных плюшек. Такие процессоры имеют меньше каналов, меньше линий и одновременно меньшие цены. В этом случае чипы насчитывают 24, 32 или 64 ядра, поддерживают лишь 4 канала памяти DDR5 и 48 линий PCIe 5.0.

Они также доступны в исполнении TR5, но часть портов/слотов будет отключена — надо читать документацию к материнской плате. Такие процессоры нацелены на энтузиастов и небольшие рабочие станции, где важнее соотношение цена/производительность, чем максимальные ресурсы.

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Radeon AI PRO 9000

Вместе с новыми процессорами AMD показала серию графических ускорителей Radeon AI PRO 9000. Они предназначены для вычислений, а не игр.

Флагманская модель Radeon AI PRO R9700 имеет 64 вычислительных блока RDNA 4 (4096 потоковых процессоров), 128 ИИ-акселераторов для матричных вычислений, 32 ГБ памяти GDDR6 (20 Гбит/с) с пропускной способностью 640 ГБ/с. Дополняет это все 64 МБ Infinity Cache (Gen 3). Общая производительность достигает 191 TFLOPS FP16 и 1531 TOPS INT4 при TDP до 300 Вт. Эта видеокарта создана для работы с несколькими GPU в одной системе — максимум вычислений на единицу пространства.

Новые процессоры AMD Threadripper 9000X появятся в розничной продаже. А вот чипы Threadripper PRO 9000 WX будут доступны лишь через OEM-производителей серверов и рабочих станций. Видеокарты Radeon AI PRO 9000 будут продаваться через партнеров AMD, продающих версии Radeon RX.

Источник: techpowerup