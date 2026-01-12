Новости IT-бизнес 12.01.2026 comment views icon

А как же Grok? Разработчики xAI писали код на Claude, пока Anthropic их не забанила

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила

Как бы Илон Маск не продвигал искусственный интеллект собственного производства, у его сотрудников — другие специфические предпочтения. Новый отчет показывает, что разработчики Grok использовали Claude для написания кода, пока Anthropic сама их не забанила.

Журналистка Кайли Робинсон со ссылкой на переписку команды в Slack пишет, что инженеры Маска писали код с Claude через IDE Cursor, пока на прошлой неделе Anthropic не заблокировала им доступ. Об этом сообщил в рабочем письме соучредитель xAI Тони Ву:

«Привет, команда. Знаю, что многие из вас заметили, что модели Claude не реагируют в Cursor. Такова новая политика, которую в Anthropic применят к основным конкурентам. Это одновременно плохая и хорошая новость: мы потеряем в производительности, но есть толчок к разработке собственных моделей кодирования. Следующий год, безусловно, будет для нас захватывающим».

Ограничения для xAI — не первый случай, когда Anthropic блокирует свой ИИ для конкурентов. В августе 2025 года компания отменила доступ OpenAI к API Claude при поразительно похожих обстоятельствах. Источники Wired в то время писали, что разработчики ChatGPT использовали модель для сравнения с GPT-5 и тестирования мер безопасности. За пару месяцев до того, Anthropic выключила среду программирования Windsurf на фоне слухов о приобретении со стороны OpenAI.

Юридически Anthropic ссылается на собственные условия использования, где в разделе D.4 упоминается запрет использования сервиса для создания и обучения конкурентных моделей. В компании отказались предоставить публичный комментарий, тогда как Cursor перенаправил журналистку снова к Anthropic. Следует отметить, что второй в этом случае является лишь посредником — его IDE позволяет подключать различные модели, и в том числе Claude.

Вайбкодинг в Google Antigravity удалил все файлы на диске D без разрешения пользователя

