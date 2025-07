Илон Маск представил Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц

Компания xAI, основанная Илоном Маском, представила новейшую флагманскую модель ИИ Grok 4. А чтобы дважды не собираться, также представила новый тарифный план SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц. Это один из самых дорогих вариантов подписки среди всех крупных поставщиков ИИ.

Модель Grok — это ответ xAI на OpenAI ChatGPT и Google Gemini. Она может анализировать изображения, отвечать на вопросы и все глубже интегрируется в соцсеть X, которую также контролирует Маск. Впрочем, эта интеграция сделала ошибки Grok видимыми для миллионов пользователей. Например, недавно официальный аккаунт Grok в X опубликовал антисемитские сообщения, из-за чего xAI временно ограничила его работу и удалила оскорбительные комментарии. После этого команда убрала из внутренних инструкций пункт, который поощрял Grok быть «политически некорректным». Раньше Grok очень навязчиво рассказывал о «геноциде белых в ЮАР». Также он отрицал массовые жертвы Холокоста. Компания признала, что его странное поведение было результатом несанкционированных вмешательств.

Несмотря на эти инциденты, Илон Маск сосредоточил внимание на производительности и возможностях Grok 4. Эта версия будет конкурировать с будущей моделью GPT-5, выход которой ожидается ближе к концу лета. Маск возлагает большие надежды на новое детище xAI и уже поет ему дифирамбы:

В то же время xAI представила еще и версию Grok 4 Heavy. Это мультиагентная система, которая одновременно использует несколько экземпляров ИИ для решения задач. Каждый «агент» работает над задачей, после чего все полученные результаты сравнивают, «будто в учебной группе», чтобы выбрать лучший вариант.

Introducing Grok 4, the world's most powerful AI model. Watch the livestream now: https://t.co/59iDX5s2ck

— xAI (@xai) July 10, 2025