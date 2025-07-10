Новости Неделя ИИ 10.07.2025 в 11:30 comment views icon

Илон Маск представил Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Илон Маск представил Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц

Компания xAI, основанная Илоном Маском, представила новейшую флагманскую модель ИИ Grok 4. А чтобы дважды не собираться, также представила новый тарифный план SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц. Это один из самых дорогих вариантов подписки среди всех крупных поставщиков ИИ.

Модель Grok — это ответ xAI на OpenAI ChatGPT и Google Gemini. Она может анализировать изображения, отвечать на вопросы и все глубже интегрируется в соцсеть X, которую также контролирует Маск. Впрочем, эта интеграция сделала ошибки Grok видимыми для миллионов пользователей. Например, недавно официальный аккаунт Grok в X опубликовал антисемитские сообщения, из-за чего xAI временно ограничила его работу и удалила оскорбительные комментарии. После этого команда убрала из внутренних инструкций пункт, который поощрял Grok быть «политически некорректным». Раньше Grok очень навязчиво рассказывал о «геноциде белых в ЮАР». Также он отрицал массовые жертвы Холокоста. Компания признала, что его странное поведение было результатом несанкционированных вмешательств.

Модель Grok 4

Несмотря на эти инциденты, Илон Маск сосредоточил внимание на производительности и возможностях Grok 4. Эта версия будет конкурировать с будущей моделью GPT-5, выход которой ожидается ближе к концу лета. Маск возлагает большие надежды на новое детище xAI и уже поет ему дифирамбы:

«Что касается академических вопросов, Grok 4 по всем предметам имеет уровень лучше доктора философии, без исключений. Иногда ей может не хватать здравого смысла, и она еще не изобрела новых технологий и не открыла новую физику, но это только вопрос времени».

В то же время xAI представила еще и версию Grok 4 Heavy. Это мультиагентная система, которая одновременно использует несколько экземпляров ИИ для решения задач. Каждый «агент» работает над задачей, после чего все полученные результаты сравнивают, «будто в учебной группе», чтобы выбрать лучший вариант.

По словам разработчиков, Grok 4 показывает самые высокие результаты в нескольких сложных тестах. Например, в Humanity’s Last Exam (это тест с тысячами краудсорсинговых вопросов по математике, гуманитарным и естественным наукам) модель без вспомогательных «инструментов» набрала 25,4%. Для сравнения: Gemini 2.5 Pro имеет 21,6%, а OpenAI o3 (high) — 21%. Grok 4 Heavy с «инструментами» набрал 44,4%, обогнав Gemini 2.5 Pro с «инструментами» (26,9%).

Ілон Маск представив Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць
Результаты тестов Grok 4

Организация Arc Prize также отметила способности Grok. В тесте ARC-AGI-2, который проверяет способность ИИ распознавать визуальные закономерности, модель от xAI набрала 16,2%. Это почти вдвое лучше результата ближайшего коммерческого конкурента в лице Claude Opus 4.

Тариф СуперГрок Тяжелый

Вместе с этими моделями xAI представила новый тариф SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц. Он предоставляет подписчикам ранний доступ к Grok 4 Heavy и будущим функциям. Этот тариф похож на ультра-премиальные тарифные планы, предлагаемые OpenAI, Google и Anthropic. Но у xAI получилась самая дорогая подписка среди всех основных ИИ-сервисов.

В будущем подписчики SuperGrok Heavy смогут первыми попробовать еще несколько продуктов: модель для программирования (август), мультимодального агента (сентябрь) и генератор видео (октябрь).

Модель Grok 4 уже доступна через API, и xAI поощряет разработчиков создавать на ее основе собственные продукты. Несмотря на то, что корпоративное направление компании работает всего два месяца, она планирует сотрудничать с облачными провайдерами для интеграции Grok в их платформы.

Несмотря на передовые показатели Grok в тестах, xAI будет непросто преодолеть недавние неудачи, пытаясь представить Grok бизнесу как реального конкурента ChatGPT, Claude и Gemini. Да и имидж Илона Маска может навредить делу, как это происходит с Tesla.

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Источник: techcrunch

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