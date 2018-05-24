Acer анонсировала игровые ноутбуки Predator Helios 500 и Predator Helios 300 Special Edition

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Помимо лёгкого 15,6-дюймового ноутбука Swift 5 компания Acer также создала игровой ноутбук Predator Helios 500. Это более производительная и более крупная модификация модели Predator Helios 300, выпущенной в прошлом году.

Новая модель получила 17,3-дюймовый дисплей (против 15,6-дюймового у Helios 300), разрешение которого может составлять Full HD или 4K. Поддерживается технология NVIDIA G-Sync и частота обновления 144 Гц. В новинке предлагаются процессор Intel вплоть до модели Intel Core i9+ 8950HK и видеокарта NVIDIA GTX 1070 с 8 ГБ памяти, поддерживающая возможность разгона. Топовая конфигурация может включать до 64 ГБ оперативной памяти. Дополнительно сообщается о наличии системы охлаждения с вентиляторами Dual AeroBlade 3D и встроенной многоцветной подсветки клавиатуры.

Также анонсирована обновлённая модель игрового ноутбука Acer Predator Helios 300 Special Edition. Она оснащена новым 15,6-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением и частотой обновления 144 Гц, новым процессором Intel Core i7+, видеокартой NVIDIA GTX 1060 и системой охлаждения на базе Dual AeroBlade 3D. Также предлагается новая схема цветового оформления на базе белого и золотистого цветов.

Пока не уточняется, когда новые ноутбуки Acer Predator Helios 500 и Predator Helios 300 Special Edition поступят в продажу и какова будет их цена.

Источник: The Verge