Acer анонсировала новый ноутбук Swift 5 с процессорами Intel 11-го поколения и ценой от 33 тыс. грн

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Компания Acer подготовила к выпуску обновлённую модель ноутбука Swift 5. Особенностью данной новинки является тот факт, что это первый официально анонсированный ноутбук, оснащённый процессорами Intel 11-го поколения с интегрированной графической подсистемой Xe.

Новая модель получила более тонкие рамки вокруг дисплея, благодаря чему относительные размеры экрана увеличились с 86,4% до 90%. При этом новинка сохранила 14-дюймовый IPS дисплей (обеспечивается охват 72% цветового пространства NTSC) с разрешением Full HD. Также заявлена поддержка сенсорного ввода. Экран покрыт защитным стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass.

Помимо процессора Intel 11-го поколения конфигурация Acer Swift 5 может включать твердотельный накопитель с интерфейсом PCle ёмкостью до 1 ТБ, карту памяти LPDDRAX ёмкостью 16 ГБ и дополнительную видеокарту NVIDIA GeForce MX350. Толщина корпуса составляет 14,95 мм, а масса устройства не превышает 1 кг. Корпус изготовлен из алюминиево-магниевого сплава. Аппарат содержит батарею ёмкостью 56 Втч, порты USB Type-C, Thunderbolt и USB 3.2 второго поколения, модули Wi-Fi 6 (GIG+) и Bluetooth 5.0. В качестве операционной системы используется Windows 10, поддерживаются функции Windows Hello, Wake on Voice и разблокировки с помощью сканера отпечатка пальца.

Новый ноутбук Acer Swift 5 поступит в продажу в октябре по цене от $999,99. Для Украины цена заявлена от 32999 грн.

Источник: The Verge