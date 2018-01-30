Acer начинает продажи первого в Украине ноутбука Swift 3 на базе AMD Ryzen по цене от 21999 грн

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Компания Acer объявила о скором выходе на украинский рынок ноутбука с новым мобильным процессором AMD Ryzen. Новинка принадлежит к модельному ряду сверхтонких лэптопов Swift 3, которые предназначены как для работы в офисе, так и для использования за его пределами.

Модель Acer Swift 3 отличается корпусом из алюминия толщиной всего 18,9 мм и сравнительно небольшим весом в 2,1 кг. Модель оснащается новейшим четырехъядерным процессором AMD Ryzen 5 2500U (2,0 ГГц) со встроенной восьмиядерной графикой AMD Radeon Vega 8 (1,1 ГГц). Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с Full HD разрешением, оперативной памятью объемом 8 ГБ и достаточно объемным жестким диском на 1 ТБ.

Заряда батареи хватает на 8-часовой рабочий день по результатам тестирования в MobileMark 2014 со включенной беспроводной связью. Модель оснащена портом USB 3.1 Type-C, HD-камерой с поддержкой сверхширокого динамического диапазона SHDR и скоростным беспроводным модулем 2×2 MIMO 802.11ac.

Ноутбук Acer Swift 3 получил удобную клавиатуру с подсветкой, крупноформатный высокоточный тачпад Precision Touchpad, а также встроенный сканер отпечатков пальцев с поддержкой технологии Windows Hello. Ноутбук в конфигурации Acer Swift 3 SF315-41 (NX.GV7EU.007) с AMD Ryzen 5 2500U уже доступен в Украине по цене 21999 грн.

Источник: Acer