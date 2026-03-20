Новая версия Optiscaler оптимизирует FSR 4 для старых видеокарт AMD на RDNA 2

Последняя версия приложения Optiscaler обеспечивает значительную оптимизацию для видеокарт AMD RDNA 2 в играх с использованием протокола FSR 4 INT8.





AMD не спешит оптимизировать FSR 4 для GPU предыдущих поколений. Это не добавляет баллов компании, которая отказывается интегрировать поддержку последней версии апскейлера для графических процессоров предыдущих поколений, несмотря на то, что оборудование ее поддерживает. Хотя FSR 4 требует значительных вычислительных ресурсов для приемлемой производительности, при регулярной оптимизации эту проблему давно можно было бы решить.

Популярное приложение для масштабирования Optiscaler сделало это за AMD, выпустив последнюю версию FSR 4 INT8 4.0.2b, которая предусматривает существенную оптимизацию для видеокарт на архитектуре RDNA 2, то есть, Radeon RX 6000. Эти видеокарты поддерживают только версию INT8 FSR 4. Эта версия довольно неплохо работает. Однако снижение производительности заметно по сравнению с FSR 3.1.

Изначально AMD сама случайно загрузила DLL-файл FSR 4 INT8, продемонстрировав, что Radeon RX 6000 и Radeon RX 7000 способны демонстрировать удивительную графику при использовании FSR 4. Однако падение производительности на этих видеокартах может достигать 10-20%. Последняя версия FSR 4 INT8 4.0.2b от Optiscaler устраняет этот недостаток.

Версия была опубликована на GitHub. По словам разработчиков, оптимизированный FSR 4 INT8 4.0.2b обеспечивает лучшую производительность на видеокартах RDNA 2 и исправляет проблему «фантомных изображений». В Optiscaler также подчеркивают, что пользователям не нужно модифицировать старые драйверы, поскольку будет достаточно новых.





До этого пользователи демонстрировали поддержку FSR 4 на видеокартах RX 6000 и RX 7000, используя обходные пути. Однако Optiscaler значительно упрощает этот процесс. Подробное руководство по использованию FSR 4 на этих видеокартах поможет разобраться с настройками.

Недавно Optiscaler также добавил поддержку FSR 4 для игр на Vulkan, чего до сих пор не удосужились сделать в AMD. Похоже в компании не заинтересованы в интеграции новых технологий в предыдущие поколения видеокарт, что определенно разочаровывает геймеров.

Ранее мы писали, что особенность AMD RDNA 5 позволит удвоить производительность. AMD недавно официально представила следующее поколение Fidelity Super Resolution под кодовым названием Diamond.

Источник: wccftech