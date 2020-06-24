Acer расширила линейку ConceptD новыми ноутбуками, настольным компьютером и тремя мониторами





Компания Acer расширила линейку компьютерных систем ConceptD, ориентированную на создателей цифрового контента. Пользователям предлагаются новые ноутбуки ConceptD 3 и ConceptD 3 Ezel, оснащённые дисплеями с диагональю экрана 14 и 15,6 дюйма, и несколько других устройств.

Оба устройства содержат процессоры Intel 10-го поколения. Конфигурации могут включать производительные чипы Intel Core i5 или i7 серии H. В качестве опции доступна возможность использования дискретных видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650, 1650Ti или Quadro T1000. Устройства включают полноразмерные слоты для карт памяти SD и порты Thunderbolt 3, что востребовано среди фотографов и пользователей, занимающихся редактированием видео.

Модель Acer ConceptD 3 представляет собой традиционный ноутбук, а версия ConceptD 3 Ezel является конвертируемым решением, его дисплей можно переворачивать. По заверениям производителя, такой дизайн позволяет использовать устройство в шести различных моделях применения, включая ввод текста, рисование или демонстрацию экрана другим людям. Однако такая конструкция привела к увеличению толщины и массы ноутбука.

Новый ноутбук Acer ConceptD 3 поступит в продажу в октябре по цене от $999,99, а версию Acer ConceptD 3 Ezel можно будет купить уже в августе по цене стартовой конфигурации от $1499,99.

В дополнение к ноутбукам компания Acer также анонсировала и компактный настольный компьютер ConceptD 100. Данная система предлагается только с процессорами Intel 9-го поколения и только серии Core i5. Конфигурация может включать до 32 ГБ оперативной памяти, дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GT 1030 или Quadro P620. На фронтальной панели устройства расположены порты USB и полноразмерный слот для карт памяти SD. Новинка оснащена системой охлаждения, шум которой не превышает 40 дБ. Настольный компьютер Acer ConceptD 100 поступит в продажу в странах Европы, Среднего Востока и Африки уже в июне по цене от €799.

Наконец, пользователям предлагаются компьютерные мониторы ConceptD CP3, CP5 и CM3. Все три новинки стандартизированы Pantone на точность цветопередачи и имеют диагональ экрана 27 дюймов. При этом модель Acer ConceptD CP5 поддерживает разрешение 1440p, HDR 600, частоту обновления 170 Гц и способна воспроизводить 99% цветового пространства AdobeRGB. В модели Acer ConceptD CP3 доступно более высокое разрешение 4K, но некоторые другие параметры ограничены по сравнению с CP5. В частности, сообщает о поддержке HDR 400 и частоты обновления 165 Гц. Наконец модель Acer ConceptD CM3 обладает разрешением 4K при частоте обновления 60 Гц. Все три новинки поступят в продажу в августе по цене от $619,99.

Источник: The Verge