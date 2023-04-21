Acer Swift X 16 — 16-дюймовый ноутбук для дизайнеров и создателей контента как более доступная альтернатива MacBook Pro 16″

Компания Acer подготовила к выпуску новый ноутбук Swift X 16 (SFX16-61G), предназначенный для использования дизайнерами и другими представителями творческих профессий.

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Новинка имеет 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 3.2K (3200×2000, соотношение сторон 16:10) и пиковой яркостью до 500 нит, воспроизводящий 100% цветового пространства DCI-P3. Частота обновления достигает 120 Гц, а время отклика – 0,2 мс. Экран сертифицирован VESA DisplayHDR TrueBlack 500 и TÜV Rheinland Eyesafe.

Конфигурация Acer Swift X 16 (SFX16-61G) включает процессор AMD до Ryzen 9 7940H со встроенным GPU AMD Radeon 780M, который имеет восемь ядер и потребляет до 45 Вт энергии. Дополнительно доступна дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050. Обновленная система охлаждения TwinAir получила увеличенные вентиляторы и способна забирать на 36% больше воздуха. Ноутбук оснащен модулями оперативной памяти LPDDR5 общим объемом до 16 ГБ, SSD-накопителем с интерфейсом PCIe Gen 4 емкостью до 2 ТБ и слотом для карт памяти формата MicroSD.

Пользователям доступны два разъема USB Type-C и разъем HDMI 2.1. Также предусмотрен модуль Wi-Fi 6E и веб-камера с разрешением 1080p и поддержкой технологии Acer PurifiedView на базе ИИ. Она обеспечивает размытие фона, автоматическое кадрирование и функцию Eye Contact. Рабочая площадь сенсорной панели увеличилась по сравнению с предыдущей моделью на 33%. Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава. Устройство имеет толщину 17,9 мм и вес 1,9 кг.

Ноутбук Acer Swift X 16 (SFX16-61G) поступит в продажу в Украине в июле с начальной ценой 62 999 грн.