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Adyingnobody пообещал предоставить доказательства серьезных преступлений в криптоиндустрии, которые получили якобы из-за утечки Telegram – сообщество призвало не переходить по сомнительным ссылкам

Adyingnobody пообещал предоставить доказательства серьезных преступлений в криптоиндустрии, которые получили якобы из-за утечки Telegram – сообщество призвало не переходить по сомнительным ссылкам

На этой неделе криптосообщество всколыхнул аноним с ником Adyingnobody в Twitter. Он заявил, что благодаря эксплойту платформы Telegram ему удалось получить большой объём данных (137 ГБ) о правонарушениях известных лиц и ведущих проектов в криптоиндустрии.

Adyingnobody намерен разоблачить участников криптопространства и раскрыть их тёмные дела. По его словам, предполагаемые доказательства незаконной деятельности включают большой перечень преступлений, начиная от мошенничества и махинаций и заканчивая убийствами, кражами и сексуальным насилием. Обнародование этих данных может вызвать «раскол во всем криптовалютном сообществе».

Эти публикации привлекли внимание большого количества людей. Всего за один день количество подписчиков Adyingnobody в Twitter достигло почти 40 тыс. А на адрес кошелька Ethereum, указанный в профиле Adyingnobody, уже поступило более 40 транзакции. Вероятно, это переводы от лиц, которые хотят взглянуть на ту информацию, что планируется раскрыть.

Вместе с тем некоторые участники криптосообщества напоминают о необходимости соблюдать осторожность, имея дело с предполагаемым разоблачителем. Ведь он и сам может оказаться мошенником. Но даже если обвинения Adyingnobody не являются беспочвенными, сообществу следует проявлять осторожность в отношении любых файлов, поступающими от анонимных аккаунтов.

Кроме того, пользователь Zugged утверждает, что в Telegram не было уязвимостей, о которых заявляет Adyingnobody. Потому поступок анонимного разоблачителя он называет «рекламным ходом».

Администрация Telegram официально отреагировала на претензии, заявив, что действия Adyingnobody могут быть попыткой «заставить пользователей скачивать вредоносное ПО».

Источник: cointelegraph


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