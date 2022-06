Adyingnobody пообещал предоставить доказательства серьезных преступлений в криптоиндустрии, которые получили якобы из-за утечки Telegram – сообщество призвало не переходить по сомнительным ссылкам

На этой неделе криптосообщество всколыхнул аноним с ником Adyingnobody в Twitter. Он заявил, что благодаря эксплойту платформы Telegram ему удалось получить большой объём данных (137 ГБ) о правонарушениях известных лиц и ведущих проектов в криптоиндустрии.

Adyingnobody намерен разоблачить участников криптопространства и раскрыть их тёмные дела. По его словам, предполагаемые доказательства незаконной деятельности включают большой перечень преступлений, начиная от мошенничества и махинаций и заканчивая убийствами, кражами и сексуальным насилием. Обнародование этих данных может вызвать «раскол во всем криптовалютном сообществе».

Эти публикации привлекли внимание большого количества людей. Всего за один день количество подписчиков Adyingnobody в Twitter достигло почти 40 тыс. А на адрес кошелька Ethereum, указанный в профиле Adyingnobody, уже поступило более 40 транзакции. Вероятно, это переводы от лиц, которые хотят взглянуть на ту информацию, что планируется раскрыть.

🚨One warning regarding @adyingnobody 🚨

Not saying it is all bullshit, I don't think so, but:

If there are any publicly available downloads — wait a bit first and let others inspect it.

It is not difficult to equip files with keyloggers or other malware/spyware.

Stay safe!

— CR1337 (@cryptonator1337) June 7, 2022