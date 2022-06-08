Adyingnobody пообещал предоставить доказательства серьезных преступлений в криптоиндустрии, которые получили якобы из-за утечки Telegram – сообщество призвало не переходить по сомнительным ссылкам

На этой неделе криптосообщество всколыхнул аноним с ником Adyingnobody в Twitter. Он заявил, что благодаря эксплойту платформы Telegram ему удалось получить большой объём данных (137 ГБ) о правонарушениях известных лиц и ведущих проектов в криптоиндустрии.

Adyingnobody намерен разоблачить участников криптопространства и раскрыть их тёмные дела. По его словам, предполагаемые доказательства незаконной деятельности включают большой перечень преступлений, начиная от мошенничества и махинаций и заканчивая убийствами, кражами и сексуальным насилием. Обнародование этих данных может вызвать «раскол во всем криптовалютном сообществе».

Эти публикации привлекли внимание большого количества людей. Всего за один день количество подписчиков Adyingnobody в Twitter достигло почти 40 тыс. А на адрес кошелька Ethereum, указанный в профиле Adyingnobody, уже поступило более 40 транзакции. Вероятно, это переводы от лиц, которые хотят взглянуть на ту информацию, что планируется раскрыть.

🚨One warning regarding @adyingnobody 🚨 Not saying it is all bullshit, I don't think so, but: If there are any publicly available downloads — wait a bit first and let others inspect it. It is not difficult to equip files with keyloggers or other malware/spyware. Stay safe! — CR1337 (@cryptonator1337) June 7, 2022

Вместе с тем некоторые участники криптосообщества напоминают о необходимости соблюдать осторожность, имея дело с предполагаемым разоблачителем. Ведь он и сам может оказаться мошенником. Но даже если обвинения Adyingnobody не являются беспочвенными, сообществу следует проявлять осторожность в отношении любых файлов, поступающими от анонимных аккаунтов.

Why the @adyingnobody thread is just a publicity stunt. Check for yourself, there simply havent been any exploits like he described. Its just a guy trying to get attention/scare some shady CT peeps. https://t.co/SOBDqDiQU8 — zugDev (@zugged) June 7, 2022

Кроме того, пользователь Zugged утверждает, что в Telegram не было уязвимостей, о которых заявляет Adyingnobody. Потому поступок анонимного разоблачителя он называет «рекламным ходом».

An anonymous account made a baseless claim that they were able to access the contents of private group chats on Telegram. No such vulnerability has ever been found. This is likely a hoax with the intent to get users to download malware. — Telegram Messenger (@telegram) June 7, 2022

Администрация Telegram официально отреагировала на претензии, заявив, что действия Adyingnobody могут быть попыткой «заставить пользователей скачивать вредоносное ПО».

Источник: cointelegraph