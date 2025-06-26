Французский «человек-паук» запустил первый в мире экшен-токен Tigershark

Легендарный городской скалолаз Ален Робер, известный во всем мире как французский «человек-паук», покорил 116-метровый отель Meliá Barcelona Sky Hotel без веревок, страховочных систем и любого защитного снаряжения.

Робер вместе со своим сыном Жульеном, бывшим морским пехотинцем французского флота, таким образом представили монету TIGERSHARK — первую в мире криптовалюту, работающую на основе реальных экшен-события.

Покорение Meliá Barcelona Sky Hotel стало первой из многих экстремальных миссий в рамках поддержки токена Tigershark.

Серфинг на больших волнах, паркур на крышах, полет по каньонам в вингсьютах — каждый подвиг будет подкреплять экономику экшен-токенов. Владение монетами TIGERSHARK будет предоставлять владельцам доступ к приватным событиям, эйдропам от известных атлетов и экстремалов.

Одноименная компания Tigershark ведет переговоры с элитными атлетами бейс-джампинга, вингсьютинга, паркура и мотокросса о будущих событиях. З

Ален Робер, которому сейчас за 60, покорил более 150 самых высоких зданий мира без страховки, в том числе Бурдж-Халифу, Эйфелеву башню и башни-близнецы Петронас.

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Источник: Tigershark