ИИ-дипфейк Дженнифер Энистон обманул безработного в депрессии — «актрисе» понадобились подарочные карты Apple

Не первый случай, но люди, кажется, не учатся. Фейковая Дженнифер Энистон обманула британца романтическими разговорами.

Безработный 43-летний Пол Дэвис из Саутгемптона, Великобритания, стал жертвой мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Мужчина, находящийся в депрессии, был «завален» потоком поддельных видео, в которых, в частности, фигурировала звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон. «Доказательства» личности содержали поддельные водительские права актрисы, а также другие сфальсифицированные документы.

«У меня есть фальшивые видео от Дженнифер Энистон, которая просит у меня 200 фунтов стерлингов и говорит, что любит меня», — рассказывает мужчина.

К счастью, сумма оказалась небольшой, но Пол поверил и прислал деньги в виде подарочных карточек Apple, которые не подлежат возврату. Мошенники использовали тактику давления, утверждая, что «срок действия подписки Энистон вот-вот закончится», и требовали карты как «оплату».

Жертва говорит, что в целом получает много сообщений о выигрыше больших сумм денег, машин и так далее. Однажды он даже общался с поддельным Марком Цукербергом. Такая сказочная доверчивость мужчины может объясняться не только депрессией, но и психическими недостатками, которые мешают ему работать. Вероятно, мошенники используют это, зная об уязвимости. Пол знает подобные случаи с другими людьми, которые потеряли гораздо больше.

Однако 200 фунтов — небольшая сумма по сравнению с $50 тыс., которые выманил у доверчивой кореянки фейковый Илон Маск в прошлом году. Тогда тоже речь шла о романтических отношениях. Но это еще «цветочки»: иногда полностью вымышленные личности управляют фейковыми криптофондами с предсказуемыми последствиями для инвесторов. Правда, для столь сложных афер используют настоящих актеров, но ИИ-мошенничество только начинает свое развитие.

Источник: Daily Mail