Три ведущих компании, MicroBT, Bitmain и Canaan, которые базируются в Китае и производят 90% оборудования для майнинга биткоина, меняют местположение производства.

Производители ASIC прибегли к радикальным изменениям, чтобы избежать пошлин и санкций, которые Вашингтон ввел против Пекина. Компании создадут предприятия в США, что позволит диверсифицировать производство. Гуан Янь, главный технический директор Conflux Network, единственной одобренной в Китае публичной блокчейн-платформы первого уровня, прокомментировал ситуацию для Reuters:

«Торговая война между США и Китаем вызывает структурные, а не поверхностные изменения в цепочках поставок. Это выходит за рамки пошлин — это стратегический поворот к политически приемлемым источникам оборудования».

Bitmain первой начала продвигаться в США: производство началось в декабре 2024 года, после победы Трампа на президентских выборах в США. Canaan запустила пробное производство после объявления Трампом новых пошлин для почти всех стран. Хотя руководитель отдела рынков капитала компании Лео Ван говорит, что перенос все еще находится на стадии исследования из-за нестабильность торговой ситуации. MicroBT сообщила, что внедряет стратегию локализации в США, но пока не предоставила никаких подробностей.

По данным американского производителя ASIC Auradine, 30% мирового майнинга происходит в Северной Америке. Директор компании по стратегии Санджай Гупта считает, что китайские майнинговые устройства представляют угрозу безопасности США, поскольку сотни тысяч из них будут подключенны к электрической сети страны. Доминирование же Китая в отрасли ставит американских майнеров в зависимость.

«Если Китай ограничит экспорт или будет манипулировать предложением, это может нарушить стабильность сети биткойна и повлиять на пользователей и инвесторов в США», — говорит Джон Дитон, американский адвокат по криптовалютному праву.

Китайский экспорт сейчас получил 30% ввозные пошлины, по сравнению с базовыми почти для всех 10%. эЄто вполне может оправдать открытие производства в США. Также некоторые ASIC содержат чипы китайской фкомпании Sophgo, находящейся под санкциями.