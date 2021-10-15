Акции GitLab в первый день торгов подорожали на 35%, а рыночная капитализация почти достигла $15 млрд

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В первый день котировки акций GitLab, которая провела IPO на американской бирже NASDAQ под символом GTLB, выросли на 35%, а рыночная капитализация вплотную приблизилась к отметке $15 млрд.

14 октября состоялись первые торги акциями сервиса хостинга IT-проектов GitLab — основанная выходцами из Украины компания провела размещение по цене $77 за штуку, что заметно выше заявленного диапазона в $66-69. Изначально GitLab оценили в $11 млрд, исходя из цены размещения $77 за штуку. Но уже к закрытию торгов 14 октября акции GitLab торговались у отметки $103,89 за штуку. То есть, стоимость акций GitLab в первый день торгов на бирже выросла на 35%, а рыночная капитализация почти достигла $15 млрд (в обращении находится 143 534 821 акций).

Акции GitLab продолжили дорожать на постторгах (после закрытия основной биржевой сессии) и, с высокой вероятностью, с открытием новой сессии 15 октября, рост продолжится.

GitLab основали выходцы из Украины Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов в 2011 году, а в 2013 году к ним присоединился Сид Сибранджи. В число клиентов GitLab входят Goldman Sachs, Nvidia, Ticketmaster, Delta и другие.

В GitLab нет офиса — на компанию удаленно работают 1350 сотрудников в более чем 65 странах. Конкурентом GitLab выступает сервис GitHub, который в 2018 году купила Microsoft за 7,5 миллиарда долларов.